【公屋編配】房委料2021/22年度可編配2.22萬個公屋單位　2020/21年度配編額不似預期

▲ 房委料2021/22年度可編配2.22萬個公屋單位。（資料圖片）

房委會轄下資助房屋小組委員會今日（21日）通過2021／22年度的公屋編配估算及備悉2020／21年度公屋的實際編配結果。

房委會估算2021/22年度共有3.1萬個單位可供編配予各類別申請者鶨包括約1.67萬個新單位及約1.43萬個翻新單位，其中2.22萬個將編配予公屋申請者。

房委會發言人指，有關估算數字並非上限，如果情況許可，例如有任何新公共屋邨提前竣工，或會在本年度內，編配更多單位予公屋申請者。

另外，房委會預留290個單位用作安置受各部門計劃進行的清拆項目影響的居民，包括古洞北／粉嶺北新發展區項目、元朗錦田南公營房屋發展區項目。另備150個單位用作安置受市建局2021／22年度各重建項目影響的居民。房委會亦為其清拆項目預留合共1,800個單位，包括1,700個單位作為白田邨第9、10、11及13座的屋邨清拆安置；另100個單位用作石籬中轉房屋清拆安置。

房委會亦備悉2020／21年度公屋的實際編配結果，實際編配數字為約2.32萬個，較原先估算的3.14萬少，達標率為73.8%。房委會發言人表示，編配數目的落差主要因為有原本於2020／21年度落成的屋邨延至2021／22年度才落成。此外，疫情亦影響了編配進度。

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責任編輯：陳梓蔚