【公屋編配】房委料2021/22年度可編配3.1萬個單位　2020/21年度配編額不似預期

▲ 房委料2021/22年度可編配3.1萬個單位。（資料圖片）

房委會轄下資助房屋小組委員會今日（21日）通過2021／22年度的公屋編配估算及備悉2020／21年度公屋的實際編配結果。

房委會估算2021/22年度共有3.1萬個單位可供編配予各類別申請者鶨包括約1.67萬個新單位及約1.43萬個翻新單位，其中2.22萬個將編配予公屋申請者。

房委會發言人指，有關估算數字並非上限，如果情況許可，例如有任何新公共屋邨提前竣工，或會在本年度內，編配更多單位予公屋申請者。

另外，房委會預留290個單位用作安置受各部門計劃進行的清拆項目影響的居民，包括古洞北／粉嶺北新發展區項目、元朗錦田南公營房屋發展區項目。另備150個單位用作安置受市建局2021／22年度各重建項目影響的居民。房委會亦為其清拆項目預留合共1,800個單位，包括1,700個單位作為白田邨第9、10、11及13座的屋邨清拆安置；另100個單位用作石籬中轉房屋清拆安置。

房委會亦備悉2020／21年度公屋的實際編配結果，實際編配數字為約2.32萬個，較原先估算的3.14萬少，達標率為73.8%。房委會發言人表示，編配數目的落差主要因為有原本於2020／21年度落成的屋邨延至2021／22年度才落成。此外，疫情亦影響了編配進度。

團结香港基金土地及房屋研究主管葉文祺相信某程度上是因為去年疫情影響建築進度。不過，根據基金會的統計，過去5年平均有超過7成的公營房屋項目曾經延誤，顯示公營房屋項目延誤的情況甚為普遍。 葉文祺呼籲政府加強披露公營房屋項目的建築進度，以便公眾監察，長遠可以考慮以私人參建的方式委託私人機構協助興建公營房屋，以加強競爭，提高效率，務求使公營房屋項目儘快落成。

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責任編輯：陳梓蔚