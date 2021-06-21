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【公民科】教育局上載教學簡報涉公民科首個課題　教師指只可當參考資料不能直接於課堂上應用

社會 18:56 2021/06/21

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公民與社會發展科新學年起將於中四級推行。（經濟日報資料圖片）

公民與社會發展科新學年起將於中四級推行。教育局早前表示，經評審的中四及中五年級課本將於明年推出，新學年中四將沒有經評審的教科書可使用。教育局近日在公民科網上資源平台上載3份教學簡報供教師使用，涉及《「一國兩制」下的香港》主題。有資深通識科老師認為，3份教學簡報只可當參考資料處理，未必能直接套用到課堂上。

教育局早前表示，會將包括教學簡報、教學參考示例、工作紙，以及專為學生設計的網上自學課程等材料，陸續上載至公民科的網上資源平台供學校使用。局方暫時已上載的教學簡報為主題1下的首個課題《「一國兩制」的內涵和實踐》，涉及3個教學重點，包括「香港問題的由來」、「國家和香港特別行政區的憲制關係」和「維護國家安全的意義」。

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簡報中不少內容是採用現有官方文件，包括港府推出的《港區國安法》小冊子、港府的「維護國家安全網站」內容，亦有引用書籍，例如由王振民、黃風、畢雁英等所著的《香港特別行政區維護國家安全法讀本》、《鄧小平文選》第三卷等。使用指引中列明，教學簡報以教師為主要對象，提供與課題相關的知識內容，方便教師備課時掌握教學內容，所提供的資料、相片、思考問題與建議答案等，可用作教師課堂教學材料、課程規劃和學與教的參考、學生課業等。

其中在講及憲制關係的章節中，講到《基本法》規定了中央和香港特區的關係，亦規定了中央對香港授權事項，指出中央授權香港高度自治權，不存在剩餘權力的問題。而在維護國家安全的章節中，教學簡報列出多種國家安全的定義，又指訂

教學簡報中亦列有「思考問題」，例如「如果人們不遵守《基本法》第一條和第十二條，會有什麼後果？」、簡報亦會列出參考答案，指出如果人們不遵守《基本法》第一條、第十二條，會衍生不尊重中央、甚或鼓吹香港獨立的行為，會破壞「一國兩制」的穩定。

中學副校長、資深通識科教師陳志華認為，3份教學簡報只可當作參考資料處理，未必可用作於課堂上直接教學，相信老師都要再自己消化及處理有關內容。簡報中亦有提出一些思考問題，但陳志華說，內容都較陳述性。他舉例，教授有關國家安全的內容時，以往老師或會讓學生繪畫海報；講香港回歸，可以戲劇形式，讓學生扮演不同人物，從中了解史實。但今次教育局提供的教學材簡報沒有提供這些教學方法，陳形容，有關教材不是以學生角度出發。

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記者：黃悅晴

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