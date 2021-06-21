【食物安全】荃灣楊屋道街市一檔戶蜆樣本檢出獸藥氯霉素　食安中心要求停售有關產品

▲ 荃灣楊屋道街市20至21號檔戶一個蜆樣本檢出獸藥氯霉素。（資料圖片）

食物環境衞生署食物安全中心今日（21日）公布，一個蜆樣本檢出獸藥氯霉素。中心正跟進事件。

中心發言人說，中心透過食物監測計劃，從荃灣楊屋道街市20至21號檔戶抽取該樣本作檢測，結果顯示，樣本每公斤含0.6微克的氯霉素。

發言人表示，中心已通知涉事檔戶上述違規事項，並指令其停售有關產品。中心亦正追查有關產品的來源和分銷情況。

根據《食物內有害物質規例》（第132AF章），在本港出售供人食用的魚（包括介貝類水產動物）不可含有氯霉素，違例者一經定罪，可處罰款5萬元及監禁6個月。中心會繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩