【蘋果日報】壹傳媒董事會申請要求解凍部分資產　否則周六或出版最後一份《蘋果日報》

▲ 保安局引用《港區國安法》凍結《蘋果日報》相關3間公司約1800萬元資產。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英助理Mark Simon今早向外電指，由於壹傳媒被當局根據《港區國安法》凍結資產，《蘋果日報》將在幾日內被逼停刊。壹傳媒董事會決定若周五前無法得保安局許可動用被凍資金支薪，將會在周五（25日）晚上11時59分停刊蘋果日報及停運蘋果動新聞，並設6月26日為蘋果日報最後見報日。

《蘋果日報》報道，壹傳媒董事會大比數通過去信保安局，申請要求解凍部分資產，以免因欠薪而違法，董事會亦決定本周五再開會，屆時再決定《蘋果日報》是否停止運作。管理層下午與各部門開會 ，交代董事會決定，若星期五董事會決定《蘋果日報》停止運作，最快星期六（26日）凌晨起會停止更新網上新聞，星期六會出版最後一份《蘋果日報》。

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壹傳媒表示若員工決定即時辭職，可無毋須通知、立即生效，若周五決定關門遣散員工，或會有多一個月代通知金，但坦言無人能確保，如正常辭職，則以本月工資為準。

警務處國家安全處周四早上以港區國安法，拘捕壹傳媒行政總裁張劍虹、營運總裁周達權、《蘋果日報》副社長陳沛敏、蘋果動新聞平台總監張志偉以及總編輯羅偉光5名高層。另外，保安局引用《港區國安法》凍結《蘋果日報》相關3間公司約1800萬元資產，或令《蘋果日報》面臨支薪困難。

香港記者協會表示，呼籲保安局從善如流，以保障數以百位壹傳媒集團員工的勞工權益。記協會繼續留意事態發展，若有會員或壹傳媒集團員工有需要求助，請即聯絡。另外記協亦會為合資格會員，在特定條件下發放失業救濟，詳情請向記協查詢。

另外，行政長官林鄭月娥出席有關放寬社交距離措施記者會結束後，有記者問政府會否願意解凍《蘋果日報》資金，支薪給員工，她並無回應。

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責任編輯：伍瑋瑋

