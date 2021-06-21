【直私學費】家長升中選校必讀　新界區25間直私中學學費一覽

▲ 新界區直私中學學費一覽。

直資和私立中學大多於8月起陸續接受下學年學位申請，家長要開始為孩子打點升中安排。受疫情和移民退學潮影響，部分學校都向教育局申請調整學費，連同小學，其中至少27間直資學校擬於新學年加學費，但亦有最少47間直資校會凍結學費。

以下為新界區直資和私立中學的學費參考：

啟思中學

啟思中學是位於將軍澳的直資男女校中學，提供DSE和IB雙軌課程，學校以英文為主要教學語言，校內老師國籍多達20多國，師生比例是1對9，配合英國中學普遍採用的學舍制度，全面照顧學生全人發展及建立抱負。

學校由即日至7月16日接受中一叩門申請，中一至中四每年學費為$83,210至$88,280，中五中六DSE學費約$92,800、IBDP學費則為$130,400。

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香港華人基督教聯會真道書院

同於將軍澳的香港華人基督教聯會真道書院屬中小學直資一條龍，也是全港唯一以11年完成中小學課程的學校，課程分為2年基礎階段（初小）、 5年拓展階段（高小至初中）及4年通達階段（高中），學生完成通達階段第2年（中四）後，可在第3年及第4年（中五至中六）選讀DSE或IB課程。該校學生的公開試成績優異，曾誕生IB狀元。

2020-21年度中一至中六學費為$32,300，修讀IB課程則全年學費為$83,680。

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播道書院

位於將軍澳的播道書院是直資「龍校」，中、小學部位於同一校舍。2006年創校的播道書院推行「人人皆資優」政策，鼓勵學生發展多元興趣，播道在學術及非學術領域亦表現出色，曾誕生DSE六科5**「榜眼」，亦在校際運動比賽、音樂節及辯論比賽中屢獲殊榮。

播道會開放招收少量中一生，每年12月進行面試，收生準則為操行、學業表現及面試表現。至於2020-21年度中一至中六學費則為$25,700。

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優才（楊殷有娣）書院

將軍澳一條龍直資校優才（楊殷有娣）書院設DSE及IB雙軌課程，每年有小量學額取錄外校生，學校剛招收Grade 7至10（中一至中四）的新生和插班生，面試將於7月舉行，主要按成績和面試表現作取錄條件。

2018年，優才成為西貢區第3間提供IBDP的中學，去年首屆IB放榜成績平均高達38.9分。現時每年學費由$38,280至$42,680不等，而IBDP課程則高達$85,580，同分11期繳交。

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保良局羅氏基金中學

2004年於將軍澳創校的直資男女校保良局羅氏基金中學，與保良局陸慶濤小學為龍校。校長陳榮光重視科學，故開校初期開辦了校本生物科技課程，他認為生物科技是現今重要的發展路向，故在初中的綜合科學課程中，抽取一節課自設課程，讓學生了解生物科技；高年級則進行科學研究的模式學習。

保良局羅氏基金中學現時中一至中三學費為$19,800，中四至中六則收$24,000。

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香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學

位於沙田石門的直資龍校香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學，是全港第一間由大學開辦的附屬學校，實行小班教學，並著重學生「全人發展」。學生可選修DSE課程及英國普通教育文憑試高級程度課程（GCE A-level），因此深受家長歡迎。

據校網資料，本地課程全年學費$38,980，而GCE A-level學費（中五至中六）則為$41,600。

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基督教香港信義會宏信書院

基督教香港信義會宏信書院是新界西唯一一間一條龍直資IB學校，故宏信的學位競爭激烈，約9至10人爭一個小一學額，校方會首選具優秀英語能力者。宏信書院本學年由林克忠校長新上任，之前曾擔任香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學及救恩學校的校長。

宏信的中一至中四全年學費由$69,500至$73,340不等，而中五、中六DSE課程的學費分別為$73,340及$70,520，IBDP的學費則為$90,130。

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港青基信書院

2003年創校的港青基信書院位於東涌，學生來自世界40多個國家，主要以英語為教學語言，課程亦揉合本地及國際課程。除了提供DSE課程外，學校亦設有英國IGCSE及GCE 'A' Level課程，以配合學生的升學需要。

現時該校全年學費為$39,500至$48,000不等，小五、六的GCE課程則收$59,000，但擬於新學年加學費，中一學費計劃增至$51,000。而校長陳狄安亦將於2021年9月接任英華書院校長。

香港青年協會李兆基書院

天水圍直資英文中學香港青年協會李兆基書院，其聯繫小學為香港青年協會李兆基小學，李兆基書院以英文教學，公開試成績不俗。學校鼓勵學生成為終身學習者，強調學生利用電子學習，培育自主學習的能力。

2020-2021年度中一至中三級全年學費為$25,540，中四至中六為$38,310元。

德信中學

2000年創立的德信中學是直資男校，位於沙田，其聯繫小學為德信學校，學校重點發展3大項目，包括培養學生自學能力、加強STEM/電子學習教育、推行價值教育。為提高學生的英語會話能力，學校聘有多位外籍教師提供口語課堂。

德信中學自2013年起未有加學費，現時中一至中六全年學費維持$22,000。

林大輝中學

位於沙田的林大輝中學於2004年創校，一直重視學生的體育發展，並積極推動體育普及化、精英化和盛事化。學校亦安排專業教練培訓及提供相應設施配合，包括室內暖水泳池、健物中心、體育館和小型足球場等。

該校多年來盛產體壇猛將，包括「劍神」張家朗，港足球星歐陽耀冲、前單車世界冠軍郭灝霆等均為校友。現時中一的學費是$33,000，中二至中六則為$28,320。

私立中學

大光德萃書院

創立於2015年的德萃教育機構開辦及營運7間學校，包括3間幼稚園、3間小學及1間中學，落實幼小中一條龍教育。其中位於大埔的中學部大光德萃書院，是本地唯一一間推行IBDP及英國高考（A-Level）雙軌課程的中學，校長張毅接受訪問時表示，學生可按專長揀選適合的國際試，是因材施「考」。

2021-22年度7年級至9年級（中一至中三）全年學費為$137,500至$144,100。

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其他直資及私立中學學費如下：

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責任編輯：林綺玲