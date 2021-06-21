【屯馬綫】政府港鐵九鐵簽訂協議　港鐵獲屯馬綫服務經營權2年

▲ 港鐵獲得屯馬綫服務經營權2年。（資料圖片）

港鐵公司今天(21日) 就屯馬綫營運與政府及九廣鐵路公司訂立有關安排。屯馬綫將於6月27日投入服務，港鐵公司就營運屯馬綫的服務經營權為期2年。

政府、九鐵公司及港鐵公司今天簽訂了規管屯馬綫營運及服務經營權的4項主要協議，包括港鐵公司與政府簽訂的經修訂營運協議、補充營運協議及服務表現基準備忘錄第1號修訂、以及港鐵公司與九鐵公司簽訂 的補充服務經營權協議。

現有服務經營權協議對九鐵公司已向港鐵公司授予經營權的部分現有鐵路網絡的營運作出規管，新簽訂的補充服務經營權協議，將使屯馬綫自啓用及投入商業營運的日期起爲期2年内受到類似現有服務經營權安排所規限。

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責任編輯：陳梓蔚