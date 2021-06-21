【疫苗接種】首間小學以團體預約形式接種疫苗　聶德權：收到不少學校查詢當局正積極跟進中

▲ 粉嶺官立小學20多名學生、教職員和學生家長今日下午到龍琛路體育館社區疫苗接種中心接種疫苗。（政府新聞網圖片）

粉嶺官立小學20多名學生、教職員和學生家長今日（21日）下午透過團體預約形式，到龍琛路體育館社區疫苗接種中心接種新冠疫苗。教育局副局長蔡若蓮博士亦到場視察疫苗接種情況。詳情即看：【下一頁】

粉嶺官立小學是第一間學校，透過團體預約形式到社區疫苗接種中心接種，而公務員事務局則為學校安排車輛往返社區疫苗接種中心。公務員事務局局長聶德權欣悉接種安排順利。他說，政府按專家意見在6月14日將接種復必泰疫苗的最低年齡由16歲下調至12歲之後，他早前亦到過疫苗中心了解，知道不少家長已自行為子女預約打針。

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他又說，現時除了自行預約接種疫苗外，局方亦為學校提供兩個方便快捷的接種疫苗途徑，包括在社區疫苗接種中心為學校提供團體預約及接送服務，以及為學校提供外展接種服務。自措施推展以來，政府收到了不少學校的查詢，正積極跟進中，以盡早為學校作出適當安排。他很感謝學校主動回應，為提高群體免疫力盡一分力。

香港的莘莘學子在過去一年多隨着新冠病毒疫情反覆，經歷了停課、暫停面授、復課安排，但尚未能回復往常的校園生活和活動，許多的課外活動亦已因疫情暫停多時。接種疫苗不單可以保護自己，亦能回復較正常的校園生活。為了保障自己和家人，我希望老師、家長和學生積極響應，快打疫苗！

為方便學生、教職員和家長接種疫苗，學校可選擇以團體方式預留到社區疫苗接種中心接種疫苗的時段，並由政府安排車輛接送接種疫苗的教職員、學生或家長往返學校及接種中心。如果有關學校可以達到一定數量的教職員、學生及家長接種疫苗，而校方亦可提供合適的場地及清潔等安排，政府可以安排到校接種服務，接種服務會由現時營運疫苗接種中心的醫療團隊提供。

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責任編輯：郭詩詩