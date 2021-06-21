【疫苗接種】首間小學以團體預約形式接種疫苗 聶德權：收到不少學校查詢當局正積極跟進中
粉嶺官立小學20多名學生、教職員和學生家長今日（21日）下午透過團體預約形式，到龍琛路體育館社區疫苗接種中心接種新冠疫苗。教育局副局長蔡若蓮博士亦到場視察疫苗接種情況。詳情即看：【下一頁】
粉嶺官立小學是第一間學校，透過團體預約形式到社區疫苗接種中心接種，而公務員事務局則為學校安排車輛往返社區疫苗接種中心。公務員事務局局長聶德權欣悉接種安排順利。他說，政府按專家意見在6月14日將接種復必泰疫苗的最低年齡由16歲下調至12歲之後，他早前亦到過疫苗中心了解，知道不少家長已自行為子女預約打針。
他又說，現時除了自行預約接種疫苗外，局方亦為學校提供兩個方便快捷的接種疫苗途徑，包括在社區疫苗接種中心為學校提供團體預約及接送服務，以及為學校提供外展接種服務。自措施推展以來，政府收到了不少學校的查詢，正積極跟進中，以盡早為學校作出適當安排。他很感謝學校主動回應，為提高群體免疫力盡一分力。
香港的莘莘學子在過去一年多隨着新冠病毒疫情反覆，經歷了停課、暫停面授、復課安排，但尚未能回復往常的校園生活和活動，許多的課外活動亦已因疫情暫停多時。接種疫苗不單可以保護自己，亦能回復較正常的校園生活。為了保障自己和家人，我希望老師、家長和學生積極響應，快打疫苗！
為方便學生、教職員和家長接種疫苗，學校可選擇以團體方式預留到社區疫苗接種中心接種疫苗的時段，並由政府安排車輛接送接種疫苗的教職員、學生或家長往返學校及接種中心。如果有關學校可以達到一定數量的教職員、學生及家長接種疫苗，而校方亦可提供合適的場地及清潔等安排，政府可以安排到校接種服務，接種服務會由現時營運疫苗接種中心的醫療團隊提供。
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責任編輯：郭詩詩