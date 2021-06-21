【天文小知識】天文台電子書《熱帶氣旋之旅》出爐　深入淺出介紹熱帶氣旋知識

▲ 天文台科學主任龔穎恒（右）及實習生校友張楚珊。（洪芷晴攝）

天文台於今（21日）發布《熱帶氣旋之旅》電子書中文版已於本月10日推出，書中加插大量動畫及圖像，盼以生動活潑方式向公眾展現熱帶氣旋的知識。

天文台科學主任龔穎恒表示，是次電子書設計主要針對中小學生，「天文地理知識可以好深奧難明，但電子書加插大量圖像及動畫，以深入淺出方式介紹有關熱帶氣旋的知識」。

他解釋，電子書中紀錄了自1874年以來所有10號風球，包括1874年甲戍風災至2018年的「山竹」，當中紀錄該些颱風的風力及登陸地點等路徑，更有當年的風災圖片，向讀者講解風暴結構、何為風暴潮，及颱風是如何命名的。「其實都好珍貴，個颱風已經過了一個世紀，尤其路徑圖其實好難搵」。

該電子書的設計由實習生校友張楚珊負責，她表示，自己在設計不少資訊圖像時搜集了大量有關熱帶氣旋的資料，「我是讀藝術的，對理科知識有限，但圖像設計很需要先理解內容，所以慢慢學會了很多天文知識，最後成功完成都有好大滿足感」。

《熱帶氣旋之旅》電子書中文版已上載於天文台網頁，及我的天文台應用程式，天文台預計於下半年推出英文版。天文台早於2017年曾推出以「雲」為主題的電子書《度天賞雲》，龔穎恒指多年來一直呼籲市民關注氣候變化，「尤其今個夏天相信大家都感受到氣候問題」，故天文台愈發重視公眾教育，「希望市民多點關心不同的氣候變化」。

天文台未來亦將與香港教育城合作，望推廣氣象知識予學生，目前正籌備製作以「輻射」為主題的電子書。

記者：洪芷晴