【網上情緣】30人墮網上情緣騙局涉款千萬　警方搗破詐騙集團拘14人包括4尼日利亞漢　

▲ 商業罪案調查科展開代號「北斗亅行動並鎖定一個網上情緣詐騙集團，並於6月16及17日兩日拘捕4名尼日利亞男子及10名傀儡戶口持有人，以涉嫌洗黑錢等罪名將其拘捕。（黃傑偉攝）

近年網上情緣騙案有上升趨勢，商業罪案調查科展開代號「北斗亅行動並鎖定一個網上情緣詐騙集團，並於6月16及17日兩日拘捕4名尼日利亞男子及10名傀儡戶口持有人，以涉嫌洗黑錢等罪名將其拘捕。

商業罪案調查科警司劉啟鵬提到，警方商業罪案調查科早於今年3月起調查行動，期間發現多名本地外傭，開立本地戶口牽涉於網上詐騙案件中，警方經深入調查後，成功鎖定一個由非華裔人士操控犯罪集團， 犯罪集團涉嫌操控多個外傭開立本地戶口，之後用作接收及清洗犯罪得益（即「洗黑錢」）。

商業罪案調查科總督察黎偉俊指，警方在上周三及四（16至17日）展開拘捕行動，於大角咀當場拘捕1名骨幹成員， 其後再突擊搜查兩個分別位於大角咀及銅鑼灣劏房，成功拘捕1名集團主腦及2名骨幹成員， 並檢獲多部智能電話電腦及現金8萬元， 並在兩名骨幹成員身上檢獲4張屬於外傭傀儡戶口銀行卡， 其後探員再在該主腦位於尖沙咀美麗都大廈辦公室檢獲超過150萬現金， 相信屬於網上情緣騙案騙款。

警方表示，被捕主腦及3名骨幹成員，國籍全屬尼日利亞，3人持香港身份證1人持行街紙， 年齡介乎35至42歲， 警方其後於港九新界多個地點，拘捕10名傀儡戶口持有人，包括1男9女，年齡介乎30至53歲，其中8名為在港工作家傭，被捕14人涉嫌干犯「串謀詐騙」、「洗黑錢」及「拒捕」罪名。所有被捕人已獲准保釋候查，須於7月中旬向警方報到。

另外，警方經深入調查相信犯罪集團牽涉最少30網上情緣騙案， 案件由2020年1月至2021年6月，30名騙案受害人包括2名男士及28名女士， 年齡介乎22至64歲， 分別任職文員、專業人士、學生等，全為香港人。損失金額由1.4萬元至240萬元不等，其中一名64歲女文員墮入網上情緣騙案損失最高達240萬元，詐騙集團花近10個月時間對她行騙。

警方調查相信犯罪集團以數百至數千元報酬 招攬大量外傭開設本地戶口，再指使外傭交出銀行卡及密碼，之後集團成員 會利用戶口收取網上情願 騙得款項，當受害人存入款項後，騙徒會以現金提取方式轉出款項交予主腦及骨幹成員。涉款1200萬元，警方除檢取多個傀儡戶口外，亦成功拘捕集團主腦及骨幹成員，相信已經打擊一個活躍詐騙集團， 警方指行動仍然持續，不排除手後會有更多人被捕。

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記者：黃傑偉