【STEAM教育】安基司斥百萬建創新科技實驗室　互動投影裝置助幼童愉快學習

▲ 校方斥資7位數字建設創新科技實驗室。（黃悅晴攝）

為了讓學生升讀小學時可以更好銜接小學的相關課程，安基司國際幼兒園（滌濤山）將由幼兒班課程起，加入STEAM元素，包括與學生做科學實驗，亦投資百萬元建造創新科技實驗室，讓小朋友透過互動遊戲裝置愉快學習。學校設STEAM活動周，今學期的活動主題為恐龍，師生共同打造出「恐龍樂園」，內有由學生親手製作的暴龍，亦有充滿童心的粉紅色恐龍。

安基司國際幼兒園（滌濤山），於今學年斥資7位數字，在校園內增設創新科技實驗室。當中設有互動式投影系統，將影像投射至牆面及地板，學生可以透過觸摸牆面，玩串英文字、計數等的簡單遊戲。投影系統亦可以投影不同場景，例如海洋、外太空、森林等，讓學生體驗在海中與海龜暢泳、在太空飄浮。實驗室內亦有添置STEAM元素的玩具，包括機械人。學童亦會在老師陪同下進行小實驗。

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為在教學中加入更多STEAM元素，學校由幼兒班起，計劃每日撥出約15分鐘的課時，進行有關活動，由平面手工，到製作用電力推動的玩具，亦會安排學生與家長自由創作不同玩具，將成品帶回學校分享。

安基司教育集團執行校董兼行政總監蔡加敏認為，科技日新月異，世界愈益先進，資訊科技、工程及人工智能是未來趨勢，因此希望小朋友從孩童時期就開始接觸更多新事物，

是寓遊戲於學習，我地都考慮過不同方法去刺激學生思維，讓他們可全面地學習、開心地玩。校方覺得互動形式的遊戲教學，可以令小朋友快點吸收知識，不只是坐着上堂那麼沉悶。

學校亦計劃每學期舉行兩次大型的STEAM活動周。這個學期的活動主題是恐龍，學童會研究恐龍外型、生活習性、居所等。全校師生、職員及家長用了一個月時間，在課室內製作出「恐龍公園」。入口處站着一大一小、由學生親手製作的「恐龍」。大的那一隻是T-Rex，高逾5呎、長逾9呎，外表兇猛，眼睛可以發紅光，亦可發出吼叫聲；小的一隻是粉紅色的Baby-Rex，塗了紫色的唇膏，七彩顏色的指甲油，眼睛是可愛的心型。旁邊有一個讓學生「掘化石」的地方，有錘仔、掃等考古用工具，讓學生模擬發掘化石。



▲ 恐龍樂園。（黃悅晴攝）

▲ 粉紅色的Baby-Rex，塗了紫色的唇膏。（黃悅晴攝）

▲ 學生可在恐龍公園內模擬發掘化石。（黃悅晴攝）

▲ 兩隻由學生製造的恐龍。（黃悅晴攝）

▲ （黃悅晴攝）

▲ 學生繪畫關於恐龍的畫作。（黃悅晴攝）

▲ 學生繪畫關於恐龍的畫作。（黃悅晴攝）

除了製作恐龍公園，為配合是此主題，校園內各處都見到恐龍留下的「痕跡」，當中地板上會貼上不同大小、顏色的恐龍腳印，學生亦繪畫關於恐龍的畫作，貼在課室窗邊。是此主題會持續至新學年，直至學生選擇另一主題。

蔡加敏表示，幼稚園是以小朋友的學習及成長需要為首位，由於見到全球教育的趨勢以人工智能及STEM教育為主，為幫助孩子未來做好準備，她到處搜羅最新又最切合的教育需要的設備，

教育應該是為未來而做好準備，而且越早培育效果越理想，所以我不停在市面上尋找可以配合2-6歲小朋友學習需要的設備，又會去不同的地方參觀和交流。

安基司學校（小學部）即將落成，將會優先取錄於該分校的畢業生，蔡加敏說，希望可讓孩子打好學習基礎，同時也培養他們成為具創新思維的人，配合未來香港及內地的發展需要，她希望可以培育出改變世界的人才：

「教育可以令人改變，由無知到有知，從而改變這個世界，一切都從小孩開始。」

校方將於6月26及27日舉行「創新科技探索體驗日」，讓有興趣的家長帶同子女到校參觀，即場參與多項小實驗、遊戲及在「恐龍公園」遊玩。

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記者：黃悅晴