【食物安全】鴨脷洲「天然有機健康特產」牛肝菌摻雜不可食用菇類　食安中心籲停止食用

▲ ​食物安全中心呼籲市民停止食用懷疑摻雜不可食用菇類的牛肝菌。（資料圖片）

食物環境衞生署食物安全中心早前於鴨脷洲的零售店『天然有機健康特產』的一批預先包裝或散裝牛肝菌，發現樣本懷疑摻雜一些不可食用的菇類品種，呼籲市民不要食用一批預先包裝或散裝牛肝菌。

中心正跟進早前衞生署衞生防護中心通報一宗懷疑因進食菇類引致食物中毒的個案，並派員到出售該涉事產品位於鴨脷洲的零售店『天然有機健康特產』調查及抽取樣本化驗。真菌專家評估樣本後，指有關牛肝菌摻雜一些不可食用的菇類品種。

發言人續說，『天然有機健康特產』同時為該批牛肝菌的進口商，中心已與有關食品商跟進，初步調查顯示受影響批次產品只在上述零售店出售。中心已要求該食品商停售受影響批次產品，及回收所有自去年11月17日起售出的牛肝菌。市民可於辦公時間致電其熱線9480 8730，查詢上述產品的回收事宜。中心呼籲曾購買並持有上述批次產品的市民，應立即停止食用，如食用有關產品後不適，則應及早求醫。

發言人指，菇類中毒一般是急性的，嚴重程度要視乎進食菇類的品種及數量，進食者也會出現各種不同的症狀。菇類中毒的潛伏期一般較短，進食者會出現腸道症狀，最常見的是噁心、嘔吐和腹痛。有時也會出現其他的區別徵象，包括極度口渴、大量出汗、出現幻覺、昏迷，以及其他神經性症狀。

中心建議市民選購及食用菇類時，應注意以下幾點：

•如懷疑選購的菇類混合了不明品種，便不要購買

•如選購的菇呈不衞生情況（沾有栽培物料），或有變壞現象（出現有色斑點／發出異味／釋出黏糊液等），便不要購買

•應把菇類徹底清洗及煮熟，才可進食

•如懷疑進食菇類引致中毒，須立即求醫

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩