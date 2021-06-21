【強制檢測】3地方涉變種病毒再次檢測　男拔附小六年級爆上呼吸道感染須強檢

▲ 拔萃男書院附屬小學六年級爆發上呼吸道感染。(資料圖片)

​政府將引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處9個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。

因應早前涉及N501Y變異病毒株的本地個案，於指定期間曾身處3個指明地方的人士需要再次進行檢測。另外，由於6間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與新冠病毒相似，為謹慎起見，有4間學校及2間學校的指明級別被納入今日（21日）的強制檢測公告。根據現行做法，衞生防護中心會直接向須強制檢測的學校提供糞便樣本瓶和深喉唾液測試樣本收集包。

任何人於指定期間曾身處任何下列指明地方逾1小時，須於6月23日或之前接受強制檢測：

涉N501Y變種病毒須再次檢測的地點

長沙灣聖辣法厄爾天主教墳場（6月3日中午12時至下午6時）

長沙灣麗閣邨麗荷樓地下129號學友社學生輔導中心（6月3日中午12時至下午6時）

新界天水圍天盛商場地下天盛街市（5月28日、6月1日、6月2日或6月3日中午12時至下午6時）

任何人於6月8日至21日曾身處任何下列指明地方逾2小時，須於6月23日或之前接受強制檢測：

涉爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的學校

屯門兆麟苑商場地下聖公會青山聖彼得堂兆麟苑幼稚園

將軍澳唐明苑唐富閣地下B及C翼基督教香港信義會將軍澳幼稚園

鑽石山龍蟠苑商場KG01號舖永樂創新英文幼稚園

沙田馬鞍山頌安邨頌德樓地下馬鞍山靈糧幼稚園

6月8日至21日就讀以下學校指明年級的學生，以及曾面授相關學生的教師，須於6月23日或之前接受強制檢測：

涉爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的學校

深水埗興華街西6號荔枝角天主教小學一年級

旺角亞皆老街131號拔萃男書院附屬小學六年級

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責任編輯：蘇文軒