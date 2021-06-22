【心臟驟停】消防處設網上平台提供就近除顫器位置　消防局外添置除顫器助急救增存活率

▲ 設於消防局外牆的自動心臟除顫器，供公眾於緊急情況下使用。(馮漢柱攝)

丹麥球星基斯甸艾歷臣在歐洲國家盃對芬蘭的賽事中，因心臟驟停突然暈倒，經隊友及軍醫急救後逃出鬼門關。消防處指，本港每年平均約6,000宗心臟驟停個案，對於心臟驟停者，急救每遲1分鐘，存活率就會遞減7至10%，故今年6月推出「AED睇得到、用得到」計劃，鼓勵市民使用自動心臟除顫器，希望提升拯救生命的效率，又設立網上資訊平台提供就近的AED機位置。

▲ 丹麥球星基斯甸艾歷臣。(外電圖片)

為盡早拯救心臟驟停的患者，施行心肺復甦法，並配合使用自動心臟除顫器（AED）是最有效的拯救方法。計劃下，消防處率先在全港超過100間消防局及救護站外添置AED機，處方另設立「AED搵得到」網上資訊平台，於初步階段集合逾20間公私營機構提供超過900部AED機位置資料，並開放供市民參考，以便公眾人士在需要時可以盡快得知可供使用的AED資訊。

高級救護主任王榮熾表示，艾歷臣事件正好說明AED急救的重要性，隊長卡積亞即時為他進行心肺復甦法，之後急救人員接手用上AED機讓他的心臟再次回復跳動，「令艾歷臣有呼吸、清醒被抬離球場」。王強調，心臟驟停突發性發生，難以預測，「一個世界級球員，定時接受最頂尖的醫療監察都會出事」，而在黃金時間內盡快急救便可提高存活率，只要依照AED機語音或圖像提示，一般人不論是否曾接受AED的操作訓練，亦能為患者施救。

▲ 丹麥隊長卡積亞即時上前急救。(外電圖片)

被問到市民對失救責任的憂慮，高級救護主任區兆銘指，強調一般而言只要施救者是真誠救人，不會構成民事及刑事責任，而且在AED機及消防通訊中心的「調派後指引」配合下，反而可提高患者的生存率；而消防處轄下的AED機會在放在「任何仁」的人形公仔箱內，設有蜂鳴器防止人濫用。

「AED搵得到」網上資訊平台屬一個開放式平台，市民可以隨時隨地透過手機、電腦或其他流動裝置的瀏覽器直達相關的網址，無需下載任何應用程式、軟件、或作預先登記；參與機構則可以隨時自行登入資訊平台，更新轄下AED的資訊，包括AED的位置、數量、可供使用時段等資料。

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記者：蘇文軒