【防疫措施】酒店業歡迎檢疫期鬆綁　有旅行社指對遊客誘因不大

▲ 酒店業歡迎檢疫期鬆綁，認為有助帶動旅客到港。（資料圖片）

政府宣布調整防疫措施，已打兩劑疫苗的本港居民或外地遊客，只要通過抗體測試，將來抵港時檢疫期可以縮短至7天。酒店業歡迎檢疫期鬆綁，認為有助帶動旅客到港，但有旅行社指放寬措施對遊客誘因不大。

香港酒店業主聯會指，歡迎及支持政府的新安排，認為新的措施能先帶動商務旅客來港，之後進一步到遊客來港旅遊，期望疫情情況改善，能夠令本港旅遊業復蘇。

就旅客的檢疫期縮短，聯會稱會與政府商討方案處理，有關安排酒店會全力配合，相信酒店有能力應付；又認為新措施能夠縮短旅客的檢疫期，紓緩供應緊張的問題。

縱橫遊常務董事袁振寧表示，雖然任何放寬旅遊的措施都是好象徵，但要讓旅行社和從業員受益，一定要外遊地及回香港時都毋須檢疫，才能吸引觀光客。他舉例，現時入境日本需要簽證及檢疫14日，就算旅客回港減至檢疫7日，對遊客的誘因都不大：「一定要兩地都減少障礙，參考旅遊氣泡形式才有吸引力」。

至於本地遊人數放寬，袁振寧坦言本地遊的吸引力較初推出時低了許多：「好多市民已經跟團或者自己去」，參加人數由高峰每日50至100人減至20至30人。他認為，措施放寬的意義不大，指一輛旅遊巴載客約40人，人多的團依然需要拆開行動，與現時有接人數多達100人的包團，也是拆開分幾團的處理方法一樣。

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記者：徐紹軒