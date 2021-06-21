  • 30°C
香港時間 : 2021621日 (週一) 23:22
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】今日約4.59萬人打針　昨5人打針後一度須送院治療

社會 22:17 2021/06/21

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

截至今日下午8時的過去24小時，共有約45,900人接種疫苗。（資料圖片）

新冠疫苗接種計劃自2月26日正式展開，今日（21日）已是第116日。接種計劃開展以來，政府已為參與計劃的人士接種共約326.6萬劑疫苗，當局公布，截至今日下午8時的過去24小時，共有約45,900人接種疫苗，其中約1.92萬人接種科興疫苗，另有約2.68萬人接種復必泰疫苗；另有約34,600人預約接種疫苗。

本港共858,000人已接種第一劑科興、共532,200人已接種第二劑科興；共1,112,800人已接種第一劑復必泰、共763,400人已接種第二劑復必泰。而本港累計已有1,970,800已打第一劑疫苗、1,295,600人已打第二劑疫苗。

另外，截至今日零時零分，過去24小時共有5宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中4人已經出院，1人不遵從醫生勸告自行出院。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩

相關文章

【網上情緣】30人墮網上情緣騙局涉款千萬　警方搗破詐騙集團拘14人包括4尼日利亞漢　
今日 17:00
【網上情緣】30人墮網上情緣騙局涉款千萬　警方搗破詐騙集團拘14人包括4尼日利亞漢　
【強制檢測】3地方涉變種病毒再次檢測　男拔附小六年級爆上呼吸道感染須強檢
今日 21:46
【強制檢測】3地方涉變種病毒再次檢測　男拔附小六年級爆上呼吸道感染須強檢
【防疫措施】酒店業歡迎檢疫期鬆綁　有旅行社指對遊客誘因不大
今日 22:14
【防疫措施】酒店業歡迎檢疫期鬆綁　有旅行社指對遊客誘因不大

你可能感興趣

【網上情緣】30人墮網上情緣騙局涉款千萬　警方搗破詐騙集團拘14人包括4尼日利亞漢　
今日 17:00
【網上情緣】30人墮網上情緣騙局涉款千萬　警方搗破詐騙集團拘14人包括4尼日利亞漢　
【強制檢測】3地方涉變種病毒再次檢測　男拔附小六年級爆上呼吸道感染須強檢
今日 21:46
【強制檢測】3地方涉變種病毒再次檢測　男拔附小六年級爆上呼吸道感染須強檢
【防疫措施】酒店業歡迎檢疫期鬆綁　有旅行社指對遊客誘因不大
今日 22:14
【防疫措施】酒店業歡迎檢疫期鬆綁　有旅行社指對遊客誘因不大
治療 副作用 經濟 香港

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶