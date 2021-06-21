【新冠疫苗】今日約4.59萬人打針　昨5人打針後一度須送院治療

▲ 截至今日下午8時的過去24小時，共有約45,900人接種疫苗。（資料圖片）

新冠疫苗接種計劃自2月26日正式展開，今日（21日）已是第116日。接種計劃開展以來，政府已為參與計劃的人士接種共約326.6萬劑疫苗，當局公布，截至今日下午8時的過去24小時，共有約45,900人接種疫苗，其中約1.92萬人接種科興疫苗，另有約2.68萬人接種復必泰疫苗；另有約34,600人預約接種疫苗。

本港共858,000人已接種第一劑科興、共532,200人已接種第二劑科興；共1,112,800人已接種第一劑復必泰、共763,400人已接種第二劑復必泰。而本港累計已有1,970,800已打第一劑疫苗、1,295,600人已打第二劑疫苗。

另外，截至今日零時零分，過去24小時共有5宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中4人已經出院，1人不遵從醫生勸告自行出院。

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責任編輯：郭詩詩