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【犯罪集團】警方深水埗元州街拘捕11男　涉嫌爆竊及非法入境等

社會 20:00 2021/06/21

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元朗、屯門等地住宅單位及食肆近日疑遭爆竊，損失現金及財物總值約56萬元。（黃傑偉攝）

警方昨日清晨於深水埗元州街一單位拘捕11名男子，涉嫌爆竊及非法入境及安排未獲授權進境者前來香港的旅程。

警方表示，留意到上月15日至本月19日，於元朗、天水圍、屯門及深水埗發生7宗爆竊案件，包括住宅及地舖食肆。警方指，賊人主要選擇晚飯及午夜時份，破壞窗花或電閘進入單位內搜掠，失物包括現金、手錶及珠寶首飾，總值約56萬元。

新界北總區刑事部接手調查，經深入調查後，發現案件犯案手法相似，相信7宗案件跟一個由內地招攬非法入境者到港犯案集團有關，爆竊成員在偷渡到港後，會有本地集團安排食宿交通、探路踩線，以及落手行動。

警方其後鎖定集團位於深水埗元州街，即安排不法分子匿藏地點，於昨日（20日）清晨4時警方展開拘捕行動，於單位內發現9名非法入境者，並檢獲部分失物，包括珠寶首飾、手錶、手袋等，並檢獲鐵及螺絲批等爆竊工具。

警方以爆竊及非法入境拘捕9人，另於屯門區以爆竊及安排未獲授權進境人士拘捕2名本地男子，年齡分別38歲及46歲，報稱商人及冷氣技工，角色為集團主腦及骨幹成員。

警方扣留犯案時所使用私家車，指行動仍然持續，不排除稍後會有更多人被捕，又呼籲市民切勿將貴重財物置於家中或店舖，另要加強門戶保安，勿讓賊人有機可乘。

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記者：黃傑偉

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