【新冠肺炎】社交距離措施與外防措施同鬆綁　梁子超憂釀疫情反彈

▲ 社交距離措施與外防措施同鬆綁，梁子超憂釀疫情反彈（資料圖片）

港府今宣布本周四起放寬社交距離措施，詳情請看：【下一頁】，港府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，相關放寬可接受，因主要適用於新冠疫苗接種者，但提醒相關場所應預留足夠人手檢查市民的接種紀錄；呼吸系統科專科醫生梁子超則指，只放寬本地社交距離措施問題不大，但批評同時放寬外防措施則可釀成防疫漏洞。

梁子超表示，本港對上一宗源頭不明個案，即本月5日確診的17歲少女，其於本月2日發病，至後日放寬防疫措施時已過3周，料若今明兩天再沒有源頭不明個案，相信其傳播鏈已斷，屆時放寬社交距離措施問題不大；不過梁強調，同時放寬外防措施則可釀成防疫漏洞。

梁子超：或走漏4成確診個案

下周三（30日）起，除內地及澳門、由極高或甚高風險地區外，其他地區抵港人士若完成2針及已過14天，可縮減檢疫期至7日，梁直斥做法帶來極大輸入個案風險。他解釋，目前沒有一款疫苗對變種病毒有100%效力，而目前大部分輸入個案均感染變種病毒，料落實相關做法會走漏約4成確診個案，如比本港接種率還高的新加坡般失守：

全球沒有一個成功例子是放寬檢疫措施後，社區可維持個案清零。

他續指，放寬外防措施後，最大機會爆發疫情的活動為大型聚會，因周四起如婚禮、宗教聚會、股東周會大會、本地旅行團等，只有三分二出席者接種1針，聚會人數上限便可增至100%，而只接種1針仍有感染風險，並舉例指如100人聚會，有約33人可不打疫苗出席，足以釀成大型爆發。

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記者：鄧凱文