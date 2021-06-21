  • 30°C
香港時間 : 2021621日 (週一) 23:22
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】社交距離措施與外防措施同鬆綁　梁子超憂釀疫情反彈

社會 22:59 2021/06/21

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

社交距離措施與外防措施同鬆綁，梁子超憂釀疫情反彈（資料圖片）

港府今宣布本周四起放寬社交距離措施，詳情請看：【下一頁】，港府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，相關放寬可接受，因主要適用於新冠疫苗接種者，但提醒相關場所應預留足夠人手檢查市民的接種紀錄；呼吸系統科專科醫生梁子超則指，只放寬本地社交距離措施問題不大，但批評同時放寬外防措施則可釀成防疫漏洞。

梁子超表示，本港對上一宗源頭不明個案，即本月5日確診的17歲少女，其於本月2日發病，至後日放寬防疫措施時已過3周，料若今明兩天再沒有源頭不明個案，相信其傳播鏈已斷，屆時放寬社交距離措施問題不大；不過梁強調，同時放寬外防措施則可釀成防疫漏洞。

梁子超：或走漏4成確診個案

下周三（30日）起，除內地及澳門、由極高或甚高風險地區外，其他地區抵港人士若完成2針及已過14天，可縮減檢疫期至7日，梁直斥做法帶來極大輸入個案風險。他解釋，目前沒有一款疫苗對變種病毒有100%效力，而目前大部分輸入個案均感染變種病毒，料落實相關做法會走漏約4成確診個案，如比本港接種率還高的新加坡般失守：

全球沒有一個成功例子是放寬檢疫措施後，社區可維持個案清零。

他續指，放寬外防措施後，最大機會爆發疫情的活動為大型聚會，因周四起如婚禮、宗教聚會、股東周會大會、本地旅行團等，只有三分二出席者接種1針，聚會人數上限便可增至100%，而只接種1針仍有感染風險，並舉例指如100人聚會，有約33人可不打疫苗出席，足以釀成大型爆發。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：鄧凱文

 

相關文章

【新冠肺炎】消息：新增一宗輸入個案　連續13日本地「零確診」
12:56 2021/06/20
【新冠肺炎】消息：新增一宗輸入個案　連續13日本地「零確診」
【新冠肺炎】張建宗指會視乎疫情及疫苗接種計劃進度　檢視放寬社交距離措施空間
10:46 2021/06/20
【新冠肺炎】張建宗指會視乎疫情及疫苗接種計劃進度　檢視放寬社交距離措施空間
【新冠肺炎】澳門揭一輸入病例隱瞞曾在印度工作　台籍患者涉感染Delta變異病毒
14:23 2021/06/20
【新冠肺炎】澳門揭一輸入病例隱瞞曾在印度工作　台籍患者涉感染Delta變異病毒
【新冠肺炎】本港新增一宗俄羅斯輸入個案　36歲男機組人員染L452R變種病毒
14:19 2021/06/20
【新冠肺炎】本港新增一宗俄羅斯輸入個案　36歲男機組人員染L452R變種病毒
【新冠肺炎】消息：今日沒有不明源頭個案　下午不設疫情記者會
今日 12:56
【新冠肺炎】消息：今日沒有不明源頭個案　下午不設疫情記者會
【新冠肺炎】本港新增3宗輸入個案　由英國及印尼來港均染L452R變種病毒
今日 15:24
【新冠肺炎】本港新增3宗輸入個案　由英國及印尼來港均染L452R變種病毒

你可能感興趣

【新冠肺炎】消息：新增一宗輸入個案　連續13日本地「零確診」
12:56 2021/06/20
【新冠肺炎】消息：新增一宗輸入個案　連續13日本地「零確診」
【新冠肺炎】張建宗指會視乎疫情及疫苗接種計劃進度　檢視放寬社交距離措施空間
10:46 2021/06/20
【新冠肺炎】張建宗指會視乎疫情及疫苗接種計劃進度　檢視放寬社交距離措施空間
【新冠肺炎】澳門揭一輸入病例隱瞞曾在印度工作　台籍患者涉感染Delta變異病毒
14:23 2021/06/20
【新冠肺炎】澳門揭一輸入病例隱瞞曾在印度工作　台籍患者涉感染Delta變異病毒
食譜 澳門 肺炎 迪士尼樂園

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶