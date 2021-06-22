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【調教你MIRROR】棄跨年檔期改攻明年暑假　MIRROR有望開10場紅館騷圓夢

娛樂 10:04 2021/06/22

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MIRROR有望明年7月開紅館演唱會。

MIRROR有望在紅館開演唱會！人氣組合MIRROR在今年5月於九展舉行一連6場的《MIRROR ONE & ALL LIVE 2021》演唱會，可是因為九展可容納觀眾不多，所以一票難求，當時不少粉絲希望花姐可以為MIRROR安排更大的場地演出，例如在紅館。

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MIRROR乘著人氣上紅館。（經濟日報圖片）

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暫定開十場

現在有傳MIRROR計劃在明年7月開演唱會，場地正就是在紅館，一圓MIRROR紅館演唱會夢。有關方面將在下月正式入紙申請，並以MIRROR紅館演唱會開10場為目標。

事實由姜濤（姜B）、楊樂文（Lokman）、江𤒹生（Anson Kong）、柳應廷（Jer）、陳卓賢（Ian）、盧瀚霆（Anson Lo）、李駿傑（Jeremy）、呂爵安（Edan）、邱傲然（Tiger）、陳瑞輝（Frankie）、邱士縉（Stanley）、王智德（Alton）組成的MIRROR成軍兩年多，受歡迎程度有增無減，更成近年廣告商的寵兒，人氣爆燈。

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MIRROR演唱會一票難求

MIRROR早在2018年底，只出道僅個半月便舉行首次演唱會，在今年5月在九展連開6場的演唱會更是反應超熱烈，更有黃牛票炒至過萬元。

之前，有傳MIRROR取代楊千嬅在今年年底的紅館跨年檔期，不過有指ViuTV高層感時間太趕，為求盡善盡美決定將演唱會延至明年7月，不過尚未成功入紙申請，一切仍未完全落實。

同場加映：梁祖堯MIRROR訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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