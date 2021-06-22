【蘋果日報停刊】林鄭月娥指國安法不能形同虛設　勞工法例保障員工

▲ 據了解，蘋果日報多名員工已辭職。

《蘋果日報》被保安局凍結1,800萬元後面臨停刊危機，日報今日（22日）如常出版，但網上財經版凌晨起已停止更新。行政長官林鄭月娥今日出席行政會議，她沒有開場發言，被記者問到創刊26年的《蘋果日報》，將會停刊，有何感受以及是否會覺得可惜。林鄭指出，案件因國安法條例進入司法程序，不應作出評論，強調國安法必須認真嚴肅地執行，不能「形同虛設」，至於有關人士以及機構是否犯法，是由各級法院行使獨立權力，在庭上就控辯雙方的陳詞，作出判斷。

林鄭月娥指出，國安法也有阻嚇作用，能令香港長治久安，今次的執法行動與新聞機構無關，不是涉及新聞報道的問題，而是危害國家安全的問題，而非打擊新聞自由，同時新聞機構的負責人也不能以此作為保護罩而違法。她又表示本屆政府只餘一年多，料未有能力完成整個23條立法工作。

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至於凍結資產方面是否可以「解凍」，她表示要由保安局局長按法例作出決定，由凍結資產引發的勞資糾紛，本港有勞工法例保障員工，重申特區政府依法辦事，一視同仁，強調傳媒機構應參考國安法的條例而落實執行。

▲ （馮漢柱攝）

壹傳媒董事會申請要求解凍部分資產，否則周六或出版最後一份《蘋果日報》，而《蘋果日報》財經網上版，在6月22日凌晨起停止更新，公司在網頁表示各位讀者見諒。至於去年10月啟播的「9時半蘋果新聞報道」，主播昨晚也向觀眾告別。

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責任編輯：伍瑋瑋