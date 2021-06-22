【罕見意外】媽媽剖腹誕女臉上留超深刀傷　醫生稱B女離胎盤太近須縫13針

▲ 醫生稱B女頭太近胎盤而劃傷。

美國近日發生一宗剖腹產意外，有孕婦開刀誕下女嬰，不料女嬰臉頰卻被手術刀劃傷，留有一條長長的刀傷，縫了多達13針，令家人都心碎不已，並要求醫生承擔相關責任。

據外媒報道，美國科羅拉多州孕婦Reazjhana Williams，在6月15日入住醫院，原定翌日自然產，但醫生表示，嬰兒突然郁動，但他們無法測到孩子的心跳，因此讓Williams服下催生藥丸，並於當晚緊急進行剖腹產手術。

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在女兒出生時，本來應該是充滿喜悅。然而，手術過程中，醫生意外劃傷了女兒的左側臉頰，隨後嬰兒被送往整形外科，縫了13針才把傷口縫合。醫生解釋，因為嬰兒太靠近胎盤才導致劃傷，但Willams夫婦無法接受，認為醫生必須承擔相關責任。

我試圖理解發生了甚麼事，但我從沒聽過有任何嬰兒要在剖腹出生時面對這種情形。

協助過2500次分娩的資深護士Lisa Merck指出，這是她第一次看到的情況，雖然有可能發生，但非常罕見。涉事的醫療中心發出聲明承認事件，並表示與Williams夫婦進行溝通。

國家兒童健康與人類發展研究所母胎醫學單位過往發表了一項研究，調查了1999年至2000年在13間大學醫療中心進行的剖腹產，研究發現，超過3.7萬次剖腹產中，有0.7%嬰兒有皮膚撕裂傷。

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責任編輯：王明芳