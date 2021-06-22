【美食速報】星巴克法式飲品明日推出　草莓法式泡芙忌廉星冰樂涼透心

▲ 全新的草莓法式泡芙忌廉星冰樂，以法式甜點草莓泡芙為靈感，入口冰涼，暑氣全消。(星巴克提供相片)

陰晴不定的天氣下，甜點總能帶來好心情。香港星巴克今夏嶄新演繹法式甜點，推出幸福滿溢的忌廉泡芙主題特飲。特飲以香甜順滑的呍呢嗱吉士忌廉與鬆化的餅乾脆脆製作，交織出層次分明的口感，令人愛不釋手。

全新飲品將於6月23日(明天）在全線店推出。

其中一款的草莓法式泡芙忌廉星冰樂($43/中、47/大、$51/特大)以法式甜點草莓泡芙為靈感，先以香滑的呍呢嗱吉士醬、牛奶及冰塊製作成星冰樂，再注入酸甜開胃的草莓果肉醬以增添清新果香。呍呢嗱香氣與果醬莓香完美結合，口感幼滑而層次豐富，面層再鋪上綿滑的呍呢嗱吉士忌廉及可口的餅乾脆脆，口感富層次感，為夏日送上一抹清涼氣息。

草莓法式泡芙鮮奶咖啡($41/中、$45/大、$49/特大)，在鮮奶咖啡中加入呍呢嗱吉士醬及草莓果肉醬，兩者酸酸甜甜的配搭巧妙結合咖啡的香濃風味，十分合拍。

朱古力法式泡芙忌廉星冰樂($43/中、$47/大、$51/特大)，在沁涼的鮮奶星冰樂中加入呍呢嗱吉士醬和濃郁朱古力醬，再於頂層鋪上細滑的呍呢嗱吉士忌廉以及綴以餅乾脆脆，十分具口感。

咖啡愛好者可選擇朱古力法式泡芙鮮奶咖啡($41/中、$45/大、$49/特大)，醇香咖啡和呍呢嗱吉士醬互相平衡，加入香濃的朱古力醬，帶來甜而不膩的咖啡滋味。

記者：招美寶