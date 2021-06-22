【公屋垃圾屋】石硤尾邨美賢樓驚現垃圾屋　成千上萬曱甴木蝨進佔單位樓層極嚇人

▲ 石硤尾邨美賢樓一個低層單位驚變曱甴垃圾屋。

石硤尾邨驚現恐怖垃圾屋！近日美賢樓有低層住戶反映，受一名有拾荒習慣的鄰居影響，樓層接連多日出現木蝨、曱甴，甚至走入隔壁單位內。當區區議員冼錦豪到訪涉事單位，一開門驚見屋內充滿曱甴，甚至有曱甴爬上住戶身上，場面極度嚇人。

涉事「垃圾屋」位於美賢樓一個低層單位，單位住戶為一位獨居多年的老翁，有拾荒習慣，家中充堆雜物。收到受影響住戶投訴後，深水埗區議員冼錦豪聯同管理處經理、主任及清潔科文到訪涉事單位，一開門即見屋內佈滿曱甴，由牆壁到天花、甚至住戶身上也有曱甴影蹤。

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據冼錦豪在Facebook表示，得知相關情形後，管理處已安排工友特別清潔消毒涉事樓層，冼錦豪亦有提醒該名住戶一次過清理家中垃圾雜物。並由於曱甴、木蝨已入侵不少鄰居屋內，估計該住戶短期內未必能自行處理，因此向房署及社署要求介入。

昨日冼錦豪再更新情形，指出房署、管理處經理主任中午已帶同清潔工友上門，跟進屋內衞生，由在單位施放殺蟲藥、滅蝨彈，到入屋內視察情況及打掃，歷時數小時。

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由於是次引致蟲害的原因，疑與該住戶曾在垃圾站執拾垃圾變賣，繼而將害蟲帶入大廈有關，因此冼錦豪建議房署重新考慮安排設置舊衣回收桶，同時亦有向食環署要求安排車輛，短期內加密到區內收集垃圾和大件雜物。他亦呼籲街坊要保持家居衞生，盡量不要執垃圾房垃圾站的雜物。

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責任編輯：羅嘉欣