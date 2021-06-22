【防疫措施】6月24日起放寬C及D類食肆、酒吧等人數上限　一文看清所有最新規定

▲ 港府宣布6月24日起放寬多項防疫措施。（資料圖片）

本港疫情持續緩和，港府宣布6月24日起放寬多項防疫措施。6月30日起，港府將放寬抵港人士檢疫要求，如符合已完成接種、病毒檢測陰性、及血清有抗體等3個條件，檢疫期可縮短至7天。

通關措施：

當局正與澳門特區政府商討有條件通關，相關條件包括，初期設小量配額；須完成接種；離境和入境均須做病毒檢測；及設熔斷機制，但暫未有時間表。

內地通關方面，當局密切監察疫情，當穩定後，會先推出「來港易」計劃，當局指會盡快向中央提交有關與內地免檢疫通關建議。

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檢疫措施：

6月30日起，如抵港人士滿足3個條件，可縮短檢疫期，包括已完成接種及相隔14天，並持有相關紀錄；抵港後核酸測試結果陰性；持有3個月內獲認可的血清測試陽性證明。

上述安排將分兩階段實施，首階段於6月30日落實，適用於香港居民，相關人士離港前，可到認可的本地化驗機構，自費測試，證明血清有抗體，並於3個月內回港，即可縮短檢疫期

第二階段則於7月內實施，適用於非香港居民，屆時港府會在機場提供自費血清測試服務，已接種的入境人士，只需在機場接受血清和核酸測試，證明無感染和有抗體，便只需檢疫7日

上述措施只適用於「高風險」、「中風險」和台灣地區

「低風險」地區、內地或澳門入境人士，由於現時已接種疫苗者，只需檢疫7天，故毋須進行血清測試

財經事務及庫務局稍後將引入血清測試，作為金融業及上市公司合資格人士豁免強檢的要求，包括血清測試認可檢測機構名單等

社交距離措施：

食肆：

A類、B類處所的營業模式維持不變

Ｃ類處所所有員工已打兩針，並過14天，顧客可增至75%

Ｄ類處所顧客可增至100%，每枱人數可放寬至12人，宴會人數可升至180人，惟每枱顧客最少三分之二人接種疫苗

聚會：

宗教聚會、沒供應食物的婚禮、股東周年大會等，如三分二出席者已打針，人數限制亦可放寬至場地100%

本地旅行團大會人數上限由30，三分之二出席者已接種首劑疫苗可增至100%

娛樂場所：

派對房間、卡拉OK每房或每枱可8人

麻將、天九等處所人數可增加

公眾和私人泳池亦可放寬人數至場地的50%，如果員工和入場人士都已完成接種疫苗，可進一步放寛

浴室和戲院防疫措施就維持不變

主題樂園表演者及健身室教練、學員完成疫苗接種工作時毋須佩載口罩

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記者：陳麗娜