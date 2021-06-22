【說話醫術】負面說話變正面有助培養高EQ子女 校長：父母是孩子脾氣模仿的對象

▲ 校長建議，可換個語氣與子女溝通。

在很多父母的眼中，小朋友的年紀還小，因此往往會認為和他們溝通說話，亦無需特別注意用詞和技巧。其實每個人都應該受到尊重，亦應該感到被重視才對。父母是孩子脾氣模仿的對象，你們與孩子溝通時如能擁有「說話藝術」，孩子的「情商」便更容易建立。

在日常生活中往往發現很多父母與子女溝通時均存在著「命令式」的對話，例如是:「怕什麼」、「不准哭」、「不要吵」、「這有什麼難」、「你能不能乖一點」。其實當孩子聽到這些說話，內心會感到不安及難受，覺得自己做錯了事，久而久之便可能影響他們在情緒、意志及承受挫折上的建立及培養。

因此作為父母，在與孩子說話時，可嘗試「將心比己」，因為我相信別人用以上的用詞與自己說話，內心亦會感到不太好受。所以大家可以嘗試改變一下在說話上的技巧，例如是:「怕什麼」可說成「不用怕，有爸媽在這裏」、「不准哭」可說成「哭完再一起找出處理方法」、「不要吵」可說成「請嘗試控制一下情緒」、「這有什麼難」可說成「沒有人一次便能成功的，加油!」、「你能不能乖一點」可說成「我相信你能變得乖一點」。

各位父母，從今天起大家可以嘗試在與孩子溝通上「換個語氣及態度」，把說話由負面變成正面，由直接指責變成鼓勵，相信能讓孩子從小便可學會欣賞和了解自己，並懂得關心和理解別人的感受，從而在同理心及人際關係中得到更完善的建立，這有助孩子將來在學業及事業上有更大的成就。

同場加映【湊得輕鬆啲】做功課寫字馬馬虎虎 心理學導師教字跡分析了解孩子情緒

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ



【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路：https://bit.ly/35z6COD