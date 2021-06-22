【榴槤控注意】馬來西亞榴槤放題580元任吃AAA級榴槤90分鐘　貓山王＋葫蘆＋紅蝦＋時令神秘榴槤【內附連結】

▲ 榴槤放題當然少不了大家熟悉的貓生王，那種綿柔的質感，帶點黏稠，香甜有致，很討人歡心。(餐廳提供)

每年6至8月，正好是馬來西亞榴槤當造期，各榴槤控雖不能親身飛到當地品嘗，但現在留港一樣能夠吃到最新鮮的榴槤。有一全新榴槤品牌「榴槤千金」，將於6月30日至到7月11日在灣仔碼頭的Pier 1929餐廳合作推出「馬來西亞榴槤放題 Durication」，只需低至$580/位的價錢，即可於90分鐘內無限任食多款國賓AAA級榴槤，相信必定令榴槤控「榴槤忘返」。

品牌屆時會提供多款特色榴槤，全部產自帝一榴在馬來西亞彭亨州自家果園的AAA級榴槤，全部都是樹上熟且即日空運到香港，保證新鮮香甜。當中款式包括貓山王、葫蘆、紅蝦及謎之槤（時令神秘榴槤）等任食。

與此同時，場內還有供應帝一榴以榴槤製成的甜品如榴槤蛋糕、班戟及Mochi等，可供客人另外加錢選購，現場亦有新鮮榴槤及急凍榴槤發售，最適合榴槤控將榴槤滋味帶回家中慢慢品嘗，延續屬於自己的Durication。

當然到時餐廳將會搖身一變成馬來西亞，於場內設有多個特色場景可供拍照留念，大量富當地色彩的裝置如風箏、樂器及峇迪等，場內更有香港首個長達2.2米巨形榴槤梳化，令人猶如置身於榴槤樂園般夢幻，絕對是打卡熱點。

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馬來西亞榴槤放題 Durication

供應日期：6月30日至7月11日

時間及價錢：

周一至四 12nn-1:30pm、$580/位

周一至四 2:30pm-4pm、5:30pm-7pm、8pm-9:30pm；周五、六及日全日時段 $680/位

備註：購買4人套票加送榴槤 Mochi 4盒(總值$232)

地址：灣仔渡輪碼頭2樓 Pier 1929

電話：3188 9677 或按入此連結預訂。

記者：郭秀芳