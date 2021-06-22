陳欣妍撇下男友沈震軒行山 Shirley親自種樹視為子女看待

▲ 陳欣妍行山兼行善。

藝人陳欣妍（Shirley）、謝利（Jerry C）、ViuTv廣告女皇冠軍李莉（Lily）、香港馬拉松運動員黃浩輝、香港女子武術運動員莫宛螢、Kolon Sport總經理廖寶賢日前出席「山野大奇蹟日2 植樹在礦山」活動，徒步前往鹿巢山種樹。

陳欣妍雖然外表弱質纖纖，卻一馬當先走到隊頭盡顯活力：「因為疫情不能周圍去，所以不時約朋友一齊行山，反而不會約男友（沈震軒），我估這方面我應該叻過他。這日天氣相對較熱，有少少吃力，但今日我們人來植樹，實在太有意義，辛苦少少不緊要。」

▲ Shirley熱愛行山。

期間Shirley「大汗疊細汗」，更小心翼翼安放樹苗：「我當這些樹是自己『囝囡』！因為20年後，便會同我差不多高，我幫它們改個名叫『9527』，廿年後帶下一代欣賞我的『傑作』，只要想長遠點就不會介意當刻辛苦，因為植樹是給我們下一代享受。」

▲ 眾人上山種樹。

Shirley早前完成電影宣傳工作，自爆正為卡通片配音，更學會用丹田鬧交：「收到劇本之要練習，但角色要我扮小朋友聲線，並不時撒嬌語氣！原來配音好辛苦，現學識用丹田去鬧人，所以不要撩我鬧交。」

