【識貨】陳嘉佳做內地人氣吃播口才了得　細細粒自知身型肥胖成戀愛障礙

▲ 細細粒陳嘉佳上節目《識貨》做帶貨。

由Do姐鄭裕玲的TVB新節目《識貨》在昨晚（6月21日）首播，Do姐帶領兩名小鮮肉鄭衍峰及孔德賢任主持，以及由8位「見習主播」陳自瑤、黎諾懿、陳嘉佳、何遠東、黃建東、蔡國威、路芙及黃頌明推鎖產品，再即場被評及計算受歡迎程度。

當中，「細細粒」陳嘉佳在昨晚《識貨》一出場就以響亮聲線及與主持Do姐互動獲掌聲歡呼聲，更成為熱身賽中的現場票選人氣王。

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▲ 細細粒陳嘉佳上節目《識貨》做帶貨。（截圖）

內地抖音人氣吃播

細細粒在節目中表示去年有近9個月都在內地做直播主，經驗較其他參賽的香港藝人豐富，更希望把直播文化帶入香港。

其實，陳嘉佳近年轉簽為王祖藍旗下藝人後，已主攻內地市場。而一向以體形龐大見稱的她更在微博及抖音中有一定人氣，並成為「吃播主」。

只是為了吸引更多觀眾收看和買貨，細細粒都會出盡法寶，比如為了推銷花膠，她會即場鯨吞4碗極難消化的花膠。細細粒又曾指體重一度高達230磅，令網民都不禁擔心她的身體健康，囑咐她要小心進食份量。

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身型肥胖 自知無愛情運

而且，因為身型肥胖，細細粒的人生路上也曾飽受欺凌。現年36歲的她也因身材問題而不再相信愛情，並已再無幻想：「男人一定對我身型有標籤，外表我一定輸晒，你說本命年的事，我找過不少相士看過，十個有九個話我姻緣運極差。」

小寶又曾在訪問中提及自己是A0，從未試過拍拖，但就曾單戀過一位異性：「我不會主動示愛，但會做所有事，打聽他在哪區出沒？鍾意吃甚麼？生日會買蛋糕在他家樓下給他驚喜，食飯叫他喜歡吃的食物，這麼明顯對方沒有理由不知道！但人家只當我是朋友，不想拍拖也沒有辦法！」

不過，小寶現時已對愛情看得很開：「我36歲！我認命了，十幾廿歲時幻想太多，去到36明知已經無機會。」她最希望找到一位40歲或以上的男士，不過若有人主動向她示愛，她亦會不放心覓真愛，故一切仍是順其自然。

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