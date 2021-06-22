【著數優惠】身份證有指定字或同音字享免費用餐　德家日式燒肉放題+德興火鍋放題限時優惠【著數優惠】

▲ 客人凡身份證有指定的字即送免費燒肉、火鍋放題或午市定食，又或可享半價優惠。（官方圖片）

疫情之下，各大小食肆都不斷推出優惠，務求吸引大家幫襯。旺角創興廣場的兄弟店︰德家日式燒肉放題及德興火鍋放題，為慶祝6周年紀念推出限時優惠，凡身份證有指定的字即送免費燒肉、火鍋放題或午市定食，又或可享半價優惠，非常抵食！

▲ 德興火鍋放題有不同套餐任君選擇，湯底方面也有5款。（官方圖片）

旺角創興廣場4樓分別是德家日式燒肉放題及另一邊的德興火鍋放題，有多款高質素燒肉及火鍋配料選擇，最近午市時段增設了日式定食，滿足不同顧客的需要。

兩店今年6周年慶為回饋一眾食客，特別推出限時優惠，由即日起至8月31日，凡身份證有「德」、「家」、「興」其中兩個同音字，即送免費燒肉、火鍋放題或午市定食，其中一同音字亦可享半價，活動需三人或以上同行方可領取優惠，記得約同親朋好友一同撐枱腳（條款細則可向店舖查詢）！

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「德家日式燒肉店」提供燒肉任飲任食2小時放題無煙燒肉；而「德興火鍋放題」部分提供涮涮鍋放題2小時放題，各有多款套餐供選擇。午市除了燒肉及火鍋放題外，最近更增設日式午市定食，如日本咖喱丼飯、牛肉/豚肉生薑燒、牛肉壽喜燒、湯烏冬及拉麵類等，大多選用日本食材，即使留港一樣歎到新鮮日本料理。

記者︰梁靜詩