  • 26°C
香港時間 : 2021622日 (週二) 11:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【著數優惠】身份證有指定字或同音字享免費用餐　德家日式燒肉放題+德興火鍋放題限時優惠【著數優惠】

休閒消費 11:24 2021/06/22

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

客人凡身份證有指定的字即送免費燒肉、火鍋放題或午市定食，又或可享半價優惠。（官方圖片）

疫情之下，各大小食肆都不斷推出優惠，務求吸引大家幫襯。旺角創興廣場的兄弟店︰德家日式燒肉放題及德興火鍋放題，為慶祝6周年紀念推出限時優惠，凡身份證有指定的字即送免費燒肉、火鍋放題或午市定食，又或可享半價優惠，非常抵食！

德興火鍋放題有不同套餐任君選擇，湯底方面也有5款。（官方圖片）

旺角創興廣場4樓分別是德家日式燒肉放題及另一邊的德興火鍋放題，有多款高質素燒肉及火鍋配料選擇，最近午市時段增設了日式定食，滿足不同顧客的需要。

兩店今年6周年慶為回饋一眾食客，特別推出限時優惠，由即日起至8月31日，凡身份證有「德」、「家」、「興」其中兩個同音字，即送免費燒肉、火鍋放題或午市定食，其中一同音字亦可享半價，活動需三人或以上同行方可領取優惠，記得約同親朋好友一同撐枱腳（條款細則可向店舖查詢）！

    點擊圖片放大
    +4
    +3

「德家日式燒肉店」提供燒肉任飲任食2小時放題無煙燒肉；而「德興火鍋放題」部分提供涮涮鍋放題2小時放題，各有多款套餐供選擇。午市除了燒肉及火鍋放題外，最近更增設日式午市定食，如日本咖喱丼飯、牛肉/豚肉生薑燒、牛肉壽喜燒、湯烏冬及拉麵類等，大多選用日本食材，即使留港一樣歎到新鮮日本料理。

記者︰梁靜詩

相關文章

【自家浸梅酒】iamhungry 網站推出首次外銷鳥取紅映梅+清酒DIY梅酒套裝 588元減至398元限時優惠【附訂購連結】
11:56 2021/06/18
【自家浸梅酒】iamhungry 網站推出首次外銷鳥取紅映梅+清酒DIY梅酒套裝 588元減至398元限時優惠【附訂購連結】
【榴槤控注意】馬來西亞榴槤放題580元任吃AAA級榴槤90分鐘　貓山王＋葫蘆＋紅蝦＋時令神秘榴槤【內附連結】
今日 11:33
【榴槤控注意】馬來西亞榴槤放題580元任吃AAA級榴槤90分鐘　貓山王＋葫蘆＋紅蝦＋時令神秘榴槤【內附連結】
【著數優惠】百佳Oishi Su-pa-推出開心周年慶　一連3日買滿$500送零食驚喜袋
16:23 2021/06/18
【著數優惠】百佳Oishi Su-pa-推出開心周年慶　一連3日買滿$500送零食驚喜袋

你可能感興趣

【自家浸梅酒】iamhungry 網站推出首次外銷鳥取紅映梅+清酒DIY梅酒套裝 588元減至398元限時優惠【附訂購連結】
11:56 2021/06/18
【自家浸梅酒】iamhungry 網站推出首次外銷鳥取紅映梅+清酒DIY梅酒套裝 588元減至398元限時優惠【附訂購連結】
【榴槤控注意】馬來西亞榴槤放題580元任吃AAA級榴槤90分鐘　貓山王＋葫蘆＋紅蝦＋時令神秘榴槤【內附連結】
今日 11:33
【榴槤控注意】馬來西亞榴槤放題580元任吃AAA級榴槤90分鐘　貓山王＋葫蘆＋紅蝦＋時令神秘榴槤【內附連結】
【著數優惠】百佳Oishi Su-pa-推出開心周年慶　一連3日買滿$500送零食驚喜袋
16:23 2021/06/18
【著數優惠】百佳Oishi Su-pa-推出開心周年慶　一連3日買滿$500送零食驚喜袋
著數優惠 商場 旺角 燒肉 燒烤 日式火鍋 飲食優惠 飲食資訊 消費資訊 消費種類

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶