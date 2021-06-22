【欺詐劇團】港姐咪神性感上陣演內心戲　張秀文入行10年：能力上還是新人【有片】

▲ TVB劇《欺詐劇團》現正播放，「咪神」張秀文挑戰內心戲。

TVB劇《欺詐劇團》自昨晚（21日）起於黃金時段播放，有份演出的咪神張秀文一身火紅低胸裝示人搶盡眼球，除了性感造型外，張秀文演出的內心戲亦備受觀眾關注，似乎有望擺脫過去的花瓶形象。

昨晚首集的《欺詐劇團》，講電影監製Herman（鄭丹瑞飾）約一班電影人與投資者見面在高級餐廳見面，可是投資者卻意外身亡，面對對巨額飯局帳單，眾人為求脫身於是夾計上演一場騙局。

當中張秀文飾演性感女星樓家齡，劇中身穿紅色低胸裝，盡騷美好身段。而且除了騷身才之外，張秀文亦有內心戲發揮，劇中講她面對因投資者逝世，當女主角的好夢落空，對鏡失落的一幕，完全沒有對白，靠人心戲表現情緒。

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身材成觀眾焦點

張秀文參加2010年《香港小姐競選》，奪得亞軍後便成為TVB旗下藝人。

擁有豐滿上圍的她常因身材突出成大眾焦點，她曾於TOPick專訪提到自己因此令人忽略她其他特質：「這件事有利有弊，多謝當初大家因為性感、身材而注意我，給很多工作機會，知名度亦有提升，不能抹殺這些東西。但矛盾位在於大家都太聚焦在這件事上，就不會了解你其他事情。」

張秀文過去較多參與綜藝節目及擔當主持，甚少拍劇的她坦言自己心態上還是新人，所以較緊張：「重點是不想自覺還是新人，不能入行十年還告訴別人我是新人，覺得太羞家和不可理喻，但確實能力上自己還是個新人，當然在十年過程中有成長和進步，開始拿捏到拍劇的竅門。」

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張秀文入行10年

已入行10年的她自認缺乏演戲天份和經驗的她，過去得到的角色都是客串居多：「因為無頭無尾，經常不知道自己在演甚麼，覺得好迷惘。」

現年33歲的她指，曾很抗拒演人母的角色：「不是做媽媽不好，只是沒這心態，怕自己演得不好。但發覺演戲可以用別個切入點，令你領會到怎樣去演。例如聯想自己養狗對愛犬的那種擔心、勞氣其實跟做媽媽一樣，可以放進角色裡，讓自己演得實在一點。」

從影至今，張秀文表示既喜歡綜藝節目且愛演戲，「兩者並無衝突，甚至可以相輔相承。綜藝是含有戲劇魅力，例如在韓國有許多綜藝是有劇本，要跟從劇本同時令觀眾覺得真實、自然，拍劇同時亦要做到綜藝的自然、投入才會真實，讓觀眾覺得你在做自己而非跟隨劇本，所以劇集和綜藝是不能分割。」

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