【正能量】60歲開始練三項鐵人大器晚成　鐵人婆婆：想贏就要不斷挑戰自己

▲ 年屆六旬才開始三項鐵人訓練的林小玲，從此愛上此運動，多年來都能保持不少該年齡組別公開賽的長勝紀錄。

許多人總愛把老字常掛嘴邊，而今年已67歲的林小玲卻仍沒言老。她於7年前一次偶然機會下被氹去玩三項鐵人訓練，從此愛上此運動，多年來都能保持不少該年齡組別公開賽的長勝紀錄，真的厲害！

筆者笑問林小玲如何被人氹去玩三項鐵人，她豪氣地說當年只是幫友人帶兒子去玩小鐵人訓練班而已。「因為都要負責帶小朋友回家，在等待期間，那個教練走來對我說：『婆婆，橫掂你都要喺度等落堂，不如你玩埋一份啦，好好玩㗎！』我當時心想『唔係嘛？阿婆都玩得？』」原來教練看中林婆婆體形纖瘦，但肌肉結實，又一身古銅色皮膚，都應該有做開運動。果然不出他所料，林婆婆是游泳健將，又愛下田勞動，滿有陽光氣息。「當時我都猶豫了一會，但又覺得既然人家睇得起我，應該是見到我的內在潛質，於是就一口答應了。」她爽快地說。

▲ 林小玲從沒想過60歲玩鐵人賽，竟不知不覺亦堅持了7年。(黃建輝攝)

首次比賽的烏龍事

三項鐵人即有跑步、單車和游泳，但不是人人都要玩足三項，只要以跑步為首，可以配搭單車或游泳其中一項，即玩兩項便成。所以跑步訓練不能免，雖說游泳和跑步皆是心肺耐力的鍛練，但後者對從來沒有密集式訓練的長者來說，會加重了膝關節和腰關節的負擔。「練跑真的好辛苦，和練水是完全兩回事，我起初都不是太適應，但都堅持下來。訓練維持了約5個月後，教練提議我嘗試參加水陸兩項的比賽。於是又膽粗粗地去參加，便出現了搞笑事件。」

因為需要分不同的年齡組別入水作賽，長者組大部分都會獲得次序優先，林婆婆當然是第一個落水，也是第一個游畢上水，再進行第二項的跑步賽，「我上水後一直跑去比賽場地，以為自己一直領先很多的，跑到自覺差不多完成時，竟見到身旁有兩位和我同組別的參賽者在身旁走過。我正奇怪時，有工作人員向我行過來說，「XXX號，你未跑完㗎！你跑錯了方向！』」她沒好氣地道來。結果那場賽事她當然沒有勝出，但留下了逗人歡樂的笑話。

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每 5 年給自己一項挑戰

常說做運動，會使大腦釋出大量安多酚（Endorphin）及多巴胺（Dopamine），這些快樂賀爾蒙能讓運動者產生愉快的感覺，改善情緒、增加幸福感。林婆婆直言自己是一個開心快活人，從小住在大埔梧桐寨通山走，兒時又愛跟着舅父周圍去游水。「舅父那時有車，經常載我出九龍區的泳棚游水，又有槍牌可以跟着他去打獵，童年日子一點都不悶。」她認同自己能保持身體健壯，應是小時候在大自然中鍛練而成的，也造就了她玩鐵人賽的體能和耐力。

過往幾年，她參加過的三項鐵人（水陸兩項）年齡組別，都能夠贏得冠軍。然而，她沒有就此停步，她用了5年時間（60-65歲）來訓練自己做鐵人後，在第二個5年（66-70歲）會要求自己挑戰另類運動。言出必行的她，正好在還未有疫情發生時的2019年7月，飛往澳洲黃金海岸參加馬拉松全馬比賽，以5小時50分30秒完成賽程，對一個60歲的長者來說，實在不簡單。

「那次比賽都出現一段小插曲，跑到約一半時，發覺小腿抽筋，但又不想完全停下來，惟有跳下跳下地向前跑，這時正好有個外國跑手遞了一枝松節油給我，叫我用。於是立即搽上，抽筋稍緩後，再繼續跑。」她說。

▲ 她在三項鐵人中只玩兩項，游泳加跑步。(被訪者提供)

不斷地堅持理想

經常站在第一名的頒獎台上，不但沒有令她自滿，反而是推動力讓她繼續堅持。「鐵人賽是每隔5歲為一個組別，而我的組別來來去去都只是4至5位參賽者，畢竟都是極著重體能的運動，能夠堅持下去的只有少數。而當中有一位參賽者後來沒有參加，探聽下才知道他很想贏，卻未能成功而放棄參賽。我覺得好可惜，想贏其實是一種很正面和積極的推動力量，我覺得既然想贏，就要再努力去挑戰自己，而不是用不比賽來逃避。」她解釋。

現時還未退休的她，除了上班及恒常訓練外，閒餘的時間，也十分忙碌，懂得駕車的她常做義工，幫一些農夫運貨，又會幫忙教練看顧小朋友等。她提及到在香港做運動員大部分都需要靠自己，如想得到政府資助，便要有好成績。所以她希望自己能成為一個生招牌，以自己做實驗品，鼓勵更多人為自己的理想堅持。

記者：郭秀芳