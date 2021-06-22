【廢棄車輛】政府土地棄置車輛問題多年未改善　申訴專員展開主動調查

▲ 申訴專員趙慧賢今日宣布展開主動調查，審研運輸署及地政總署就政府土地上棄置車輛問題的應對措施成效。（照片由申訴專員公署提供）

因應廢棄車輛長期停泊各區公眾車位或路旁，申訴專員趙慧賢今日(22日)宣布展開主動調查，審研運輸署及地政總署就政府土地上棄置車輛問題的應對措施成效，並在有需要時提出改善建議。公眾亦可於下月22日或之前，以書面形式向提出意見。

審計署早於2000年報告書中已指出本港欠缺規定登記車主須負責妥善處置其廢棄車輛的法例，建議當局考慮修訂現行法例，懲罰沒有妥善處置廢棄車輛的不負責任車主。

專員公署初步查訊得悉，如公共道路上棄置車輛造成危險或阻礙交通，將由警署處理；如涉其他政府土地又不涉危險或致阻塞，則由地政總署處理，考慮提出檢控，惟自2007年至今未有成功檢控的案例

公署提到，據了解，對於在政府土地棄置車輛的個案，即使地政總署能取得最後登記車主的資料，亦往往難以追查佔用人的身分及掌握足夠證據作出檢控。

申訴專員趙慧賢，棄置車輛的問題在全港多區均有出現而且持續多年未見改善，令人懷疑現時政府當局的策略和措施是否足夠和有效，遂決定展開這項主動調查，審研運輸署及地政總署就政府土地上棄置車輛問題的應對措施成效，並在有需要時提出改善建議。

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責任編輯：陳正怡