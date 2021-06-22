【恐怖意外】點燃香薰蠟燭沒吹熄入睡釀火災　Rapper住所被燒毀40%皮膚二級燒傷

▲ 男Rapper點香薰蠟燭後沒吹熄就睡覺，引起火災。

點燃香薰蠟燭後，記得吹熄蠟燭才好入睡！內地男Rapper徐真真昨（21日）在微博透露，自己點香薰蠟燭後沒吹熄就睡覺，引起火災，導致全身40%皮膚二級燒傷。

徐真真於微博自曝燒傷照，並說明事發經過。他指，19日在家點了香薰蠟燭，但點燃後沒有吹熄就去睡覺，結果睡夢中突然引發火災，導致住所全部燒毀，自己也全身四成皮膚二級燒傷。幸好經搶救後，他已度過危險期，現時情況穩定，只是傷口依然非常疼痛。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

從他自曝的影片可見，他的臉上都是傷，皮膚燒得薰黑，貼滿紗布，頭髮也被燒掉。

最後，他也以自己的慘痛經歷呼籲大家引以為戒：「睡前出門前切記熄滅明火，並在住處安置防火設施。」

有網民亦提醒，除了香薰蠟燭、點燃蚊香都要小心，很容易引起火災：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

何謂二級燒傷？

TOPick曾訪問皮膚科專科醫生陳厚毅了解燒傷程度的評級。他表示二級燒傷已傷及真皮層，或會出現水泡，同時因未燒斷神經線，傷者會感痛楚。傷者即使毋需植皮，亦會留下疤痕，甚至出現疤痕增生，傷處皮膚或變硬，影響該處的活動能力。

他提醒，如身體起火，應即時以清水或滅火筒撲熄：「可以用水沖洗（傷處），冷卻及鎮靜皮膚，同時亦可沖走污物。」

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣