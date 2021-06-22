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【恐怖虐兒】4歲女因失禁被狠母罰站3日　最終乏力倒地撞頭亡母逼大女助埋屍

親子 16:00 2021/06/22

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美國一名4歲女童慘遭狠母罰站長達3日，最終體力透支頭部著地撞傷而死。

美國發生一宗恐怖虐兒案。一名4歲女童因為失禁，遭31歲狠母罰站長達3日，期間不得休息，最終乏力倒地，頭部著地撞傷死亡。其後狠母要求13歲長女協助埋屍，案件於5月被揭發，警方落案起訴涉事母親一級謀殺罪、虐兒罪等。

4歲女童Miegellic Young。（FB圖片）

女童因失禁被罰站長達3

據《紐約郵報》報道，事發在美國北卡羅來納州，於去年8月，31歲母親Malikah Bennett因為不滿4歲女童Miegellic Young失禁，要求她在洗衣房罰站3日，最終Miegellic體力透支向後倒地，因頭部先著地撞傷昏迷。據報，Malikah沒有報警求助，曾嘗試為女兒進行心肺復甦法但不果，Miegellic最後因呼吸困難在同日死亡。

事後Malikah為女兒清洗身體，將屍體放入兩個垃圾袋中，再放至車尾箱。不過在3至5日後屍體發出惡臭，Malikah駕車至附近的店舖購買鏟子，在家中後園挖出一個洞，並要求13歲長女協助埋屍。

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訛稱女童失蹤

直至今年5月，當地一個保護兒童組織在進行家訪後，指Malikah聲稱自從去年8月送女兒到一個親戚家中後，再沒有見過她。員工對於說法存疑，最終在警方的調查下，有人透露Miegellic已經死亡，因而揭發事件。

經警方搜查後，在Malikah家中後園發現女童的遺體。法醫經解剖後指女童身上多處嚴重受傷，包括瘀傷、皮膚腫脹等。警方拘捕Malikah並起訴她一級謀殺罪、虐兒罪、刻意隱瞞死亡罪及造成身體傷害罪。而Malikah的53歲母親亦被捕，被控刻意隱瞞死亡罪。

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責任編輯：王明芳

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