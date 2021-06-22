【擦出愛火花】麥大力簡淑兒街頭拍拖斷正　傳合作撻著跟TVB女神秘戀兩個月

▲ 麥大力與簡淑兒拍拖。

前機師麥大力去年在《衝上雲霄大選》贏得冠軍後，現已簽約成TVB藝人，並跟去年港姐冠軍謝嘉怡合作拍劇《雙生陌生人》，外表俊朗的麥大力，成藝人後火速有緋聞，被指跟TVB新一代女神簡淑兒正在熱戀。

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現年35歲的麥大力，去年參加TVB《衝上雲霄大賽》，跟盛勁為﹑陸煥恆分奪三甲位置，其後麥大力放棄做機師，而跟TVB簽約成藝人，雖然他不諳廣東話，但也受力捧，現正安排拍劇《雙生陌生人》，飾演一名富二代貴公子，可說度身訂造。

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拍節目而撻著

今日有傳媒拍到麥大力跟31歲的TVB新一代女神簡淑兒（Jessica）拍拖照片，二人被攝於街頭纏綿，十指緊扣，期間麥大力從後擁抱Jessica，情到濃時也有親嘴，關係十分甜蜜。

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報導指麥大力跟簡淑兒，早前跟麥美恩、朱敏瀚和馮盈盈拍攝綜藝節目《SUPER FIVE》而認識，彼此互相欣賞，節目拍攝完結後，並常相約見面，也有約陳婉衡一齊學潛水，因二人興趣相近，有指已拍拖兩個月。

麥大力和朱敏瀚曾為節目宣傳，被問如節目中三位女主持分別做前度、現任同小三，會如何選擇，當時麥大力便選了Jessica做「現任」，可見已對她另眼相看。

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棄機師高薪入行

麥大力在參加比賽時，曾露母親是香港人，爸爸是愛爾蘭人，自己在香港長大，16歲後才離港讀書，在外國讀醫科，22歲大學畢業後投考機師，因為他比較喜歡在空中飛的感覺多過行醫，而家人亦很支持。

有指他任機師曾月入20萬，麥大力坦言現時已放棄機師，不擔心年紀較大才入娛樂圈，覺是另一個機會要好好把握，不介意放棄高薪厚職圓演員夢。

簡淑兒畢業於美國紐約州立大學帕切斯分校，主修心理學及副修藝術設計，因家人經營珠寶金飾生意，故被指是富家女，而她曾透露跟前度歷兩度離合，最終亦分手收場，現時單身的她專注工作。

同場加映：李傑志訪問