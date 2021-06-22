【愛心狗主】愛犬陪伴走出手指骨枯低谷　鼓手Anton化身訓犬KOL籲勿棄養

▲ 早前在ViuTV打鼓競賽真人騷節目《擊戰》擔任專業鼓手導師的Anton，曾因手指骨枯陷入人生低潮，幸得愛犬陪伴度過心理難關。

早前在ViuTV打鼓競賽真人騷節目《擊戰》中，邀請了三位專業鼓手導師分組指導競賽者，其中一位就是樂隊ONE PROMISE的成員馮卓然（Anton）。樂隊ONE PROMISE成軍逾十年，一直在獨立音樂界打滾，惟去年面臨最大的難關，鼓手馮卓然宣布因手指骨枯需接受治療，未能繼續參與打鼓演出及錄音。

廿多年的打鼓生涯突然被迫暫停，使 Anton 陷入人生和事業的低潮，除了獲家人與隊友的支持外，幸好愛犬Captain陪在他身邊，不但令其生活變得充實，更助他走出低谷。「以前我只想專注一樣事情，就是打鼓，但靜下來去想，現在可以嘗試其他事物。Captain改變了我很多，看著牠無憂無慮的快樂，也帶給我正能量。」

▲ 擁有近10年狗隻訓練經驗的鼓手馮卓然（Anton），近日為愛犬Captain開設網上頻道，與愛犬一同出鏡，不但分享養狗樂趣，以及訓練狗隻的相關資訊。(湯炳強攝)

3歲大的 Captain 是一隻黑唐狗，性格膽小、愛撒嬌。自古以來，黑色的狗一向不受人類歡迎，因迷信黑狗會帶來惡運，故無辜地被冠上可怕、邪惡、不吉利等傳統標籤，更何況一直以來，唐狗都被認為是兇猛及不能被飼養的品種。對於黑唐狗來說，這實在有點不公平，Anton冀打破外界迷思，停止膚色、品種歧視，更笑言：「唯一壞處就是，為他拍照是一件有難度的事情，因為牠黑黝黝的身軀不上鏡，而且跟牠合照也不能穿黑色衣服。」

兩年多前，他與前女友曾領養一頭小狗，不幸地因意外身亡，為了走出失去愛寵的悲傷，他們到訪一間救狗中心，期間女友因觸景傷情想起愛犬而哭泣，不料剛被退養的Captain，溫馴地坐在女友旁邊，猶如無聲的陪伴，與其他不斷吠叫的狗狗截然不同。牠在眾狗中脫穎而出，讓Anton留下深刻印象，於是他考慮了數天便決定將其領養，自此與 Captain 結下不解之緣。

▲ 廿多年的打鼓生涯突然被迫暫停，使 Anton 陷入人生和事業的低潮。（被訪者提供）

自小對狗狗研究深感興趣的他，曾上網自學訓練狗隻，亦有遙距跟專業犬隻訓練員上課，學習正確與狗共處的方法。然而，他指鑽研目的不是為了賺錢或證明技能，單純從興趣出發，故從沒正式考取資格證書，所以特別澄清自己並非 Dog trainer (犬隻訓練員)，而是一個普通 Dog lover (愛狗人士)，期望學以致用，幫助身邊有需要的朋友。

近日，他更開設YouTube頻道《Captain and his squad》固然之愛犬 Captain是主角，不但分享養狗樂趣，以及為大眾提供免費訓練狗狗的資訊，宣揚在不打罵不處罰的情況下，矯正犬隻行為問題，如是有攻擊性、隨處便溺、過度吠叫等。

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狗狗和小孩子有一個共同點，就是年紀越小，學習能力就越強。一般來說，訓練幼犬的黃金時間是一兩個月大，可是，他領養 Captain 時已7個月大，錯過最佳時期，但他認為有心不怕遲，花上更多的時間和耐心去糾正愛犬的陋習。「Captain性格比較膽小，初期害怕的東西有很多，例如黑膠袋、大風扇、坑渠蓋等，當時需逐一幫牠克服恐懼，要不斷用零食獎勵牠，讓牠發現原來並不可怕。」

狗狗屢出問題，錯的是主人抑或寵物？Anton 直言「最難教的永遠都是主人」，困難在於主人是否願意持之以恆，協助狗狗學會生活規矩。「最危險的是主人掉以輕心，不少主人自以為狗狗已明白指令，但到實踐時卻是另一回事。很多人養狗前，沒有預先想好各種狀況，你不能期望一個2歲的小孩子，獨自留在家中不去碰剪刀。當你沒有給予清晰的指令，狗狗自然會犯錯，但主人感到煩躁就去懲罰牠，只會不斷循環，我認為對狗狗很不公平。」

▲ 自小對狗狗研究深感興趣的Anton，曾遙距跟專業犬隻訓練員上課，學習正確與狗共處的方法。(ig圖片)

不少人嫌棄寵物麻煩、太難管教，一遇到問題就選擇棄養，他認為這是不負責任的行為，因此盼望略盡綿力，透過該網上頻道將自己所學到的分享開去，從根本上減少棄養現象。「我覺得沒有教不會的狗，只是需要投放更多的心機，因為比較年長的狗，已經養成很多習慣，無法一時三刻改變牠。我希望以拍片形式，令更多年輕人學會正面教育狗，繼而減低主人拋棄狗狗的念頭。」

另外，Anton分享一個訓練毛孩小貼士，建議主人盡量不要將愛犬的名字掛在嘴邊，以防「狼來了」的情況出現。「如果你只是為了拍照，或沒有特別原因而叫牠的名字，如是者，牠就會對自己的名字免疫，從而開始選擇性回應你。換句話說，當生活上有危險或意外發生時，你叫牠的名字，牠也不以為意。」

記者：曾嘉善