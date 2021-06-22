【再涉欠租】卓悅分店再被指欠租　旺角分店遭業主入稟追租25萬

▲ 卓悅分店再被指欠租，旺角分店遭業主入稟追租25萬。（資料圖片）

連鎖藥妝店卓悅位於旺角西洋菜南街2R地下分店，遭業主日前入稟高等法院，指涉欠付1個月租金共25萬元，遂入稟追討欠租及其他費用。

原告鄧開業、張秀珍置業有限公司，答辯人卓悅化粧品批發中心有限公司。

入稟狀指，原告與答辯人於2018年5月簽訂租賃協議，以月租25萬租出旺角西洋菜南街2R地舖，租約維期3年至2021年6月。

原告指答辯人自2021年2月欠租，原告早前入稟區域法院追討欠租，法庭已裁定答辯人須支付欠租連利息及訟費共逾85萬，惟答辯人至今仍未就判決支付款項。

原告指答辯人另未支付2021年5月至6月所涉25萬元租金，答辯人因此單方面違反租賃協議，原告遂入稟追討欠租及利息，並要求答辯人就原告之租金損失作賠償，並須交回舖位。

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記者：林育慧