【強制檢測】港府展開新一輪院舍員工強制檢測　已完成接種新冠疫苗者可獲豁免

▲ 港府展開新一輪院舍員工強制檢測，已完成接種新冠疫苗者可獲豁免。（經濟日報資料圖片）

港府即將展開第18輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工強制檢測，受僱院舍並於7月5日至14日值勤，或同一期間受透過外聘於院舍提供服務的人士，須於本周五(25日)至7月4日期間接受強制檢測，惟如已完成接種兩劑新冠疫苗的人士，則毋需接受強制檢測。

食衞局局長昨(21日)按第599J章發出「強制檢測公告」，規定由安老院、殘疾人士院舍、護養院以及附設於安老院或殘疾人士院舍的處所的日間服務單位僱用，將於7月5日至14日期間值勤，或透過外聘服務合約於院舍提供全職、兼職及替假員工，須於6月25日至7月4日期間，接受指明檢測。

當局提到，如於14日前已經完成新冠疫苗接種的人士，則無須進行指明檢測，而於香港以外地區完成接種符合當局就指明用途認可疫苗列表上，亦無須進行指明檢測。

局方提醒，任何相關人如未有遵從檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測；如不遵從強制檢測令即屬犯罪，可處第四級罰款25,000元及監禁6個月。

發言人稱，政府會繼續視乎疫情的發展，及因應各項防疫措施的配合而就上述有關檢測政策作出調整。雖已完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人員可獲豁免接受定期強制檢測，若這些人員選擇維持自願接受檢測，仍可繼續獲得免費提供病毒檢測。

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責任編輯：陳正怡