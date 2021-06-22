【生命鬥士】4歲兒患先天性心臟病歷5次大手術　暖爸紋心臟起搏器打氣：守護你心臟

▲ 小鐵漢爸爸為患有先天性心臟病的兒子紋身打氣。

患有先天性心臟病的4歲男童小鐵漢（Kansas），出生至今先後接受5次心臟手術，需要植入心臟起搏器維持正常心跳。小鐵漢爸爸Jayco為了替愛兒打氣，日前在Facebook分享紋上「心臟起搏器」的照片，希望守護兒子的心臟。

為愛兒紋身打氣

Jayco前日（20日）在Facebook發文，感謝兒子4年多前來到世界，令父親節別具意義，「多謝你嘅出現成就咗今日嘅我，多謝你賜咗一個我一生最甜蜜的嘅名份畀我——爸爸」。他在文中指出，兒子經常問為何只有自己有心臟起搏器，於是Jayco為兒子紋了起搏器的圖案，

由今日起，爸爸都有心臟起搏器喇！好戰友，齊上齊落！

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紋身圖案以天使翅膀、閃電及紅、藍色線組成，別具意義。Jayco指天使翅膀代表守護兒子的心臟、閃電代表為兒子生命注入無限能量、紅藍色線代表父子生命纏在一起，爸爸會陪着兒子成長。

這並不是Jayco首次為兒子紋身。小鐵漢在出生後曾做開腔手術，心口留下一道很深的疤痕。Jayco在兩年前紋上相同的「手術疤痕」，希望將來若兒子因疤痕受人注目，也有爸爸陪伴他一起。

我覺得要跟他擁有同樣的東西，才可解釋給他聽，不需要理會別人目光。

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預告將進行第6次手術

Jayco上月在Facebook預告，兒子只要體重增至15公斤，就要完成最後一個心臟大手術。他指若能順利完成手術，兒子可以擁有正常心臟的8、9成功能，之後可以健康快樂地成長，然而手術屬高風險，若失敗有機會失喪命，又或者要等候換心。

爸爸坦言為此感到掙扎，一方面想兒子多吃點東西，「大大隻隻地去打仗」，但另一方面又不想他太快到15公斤，「因為一到磅數就要打大佬，我好怕失去佢」。消息傳開之後，不少網民留言為小鐵漢打氣，祝未來手術一切順利。

圖片獲小鐵漢爸爸授權轉載。

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責任編輯：王明芳