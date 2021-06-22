【纜車慘劇】觀光纜車高處墜毀14人罹難　5歲仔被爸爸緊抱成唯一倖存者

▲ 5歲兒子被爸爸緊抱，成為纜車意外中的唯一倖存者。

在危急的生死關頭，父母情願犧牲自己也要救活孩子。意大利早前發生一宗纜車墜毀意外，造成車上14人罹難，意外中唯一倖存者是一名5歲男童，爸爸在危急關頭將他抱緊懷內保護，令他得以大難不死。

▲ Biran一家四口乘坐纜車觀光，沒想到踏上死亡之旅。（facebook圖片）

據外媒報道，連接意大利著名觀光小鎮Stresa及Mottarone的纜車，在5月24日發生恐怖墜毀意外。車上有15名乘客，包括在2018年從以色列移居至意大利北部的Biran家庭，30歲爸爸Amit Biran與26歲妻子，帶同兩名分別5歲和2歲的兒子，及孩子的曾祖父母一起乘坐纜車觀光。

▲ 爸爸緊抱5歲大仔，令大仔成為事故中唯一倖存者。（facebook圖片）

纜車急墜山谷

當時纜車正緩媛駛近位於山上的終點，但當纜車準備埋站之際，鋼纜突然斷裂。從閉路電視畫面可見，整架車順著纜線急速後退，並從約20米高處墜落山谷。意外中，車上幾乎全員罹難，只有Biran家庭的5歲大仔Eitan大難不死，全因事發時，爸爸捨身將他抱緊保護。

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事發後，男童身受重傷，全身多處骨折，被空運到醫院，情況危急。直至上周二情況好轉，胸部和腹部傷勢緩和，亦沒有神經損傷，已逐漸停用鎮靜劑，並離開深切治療部，轉往普通病房。而在意外中離世的父母及家人，則被送往故鄉以色列埋葬。

調查顯示，纜車本來有緊急煞車掣，可以避免意外發生，纜車的首席技術員、技術總監和纜車營運公司老闆早前被捕，但於上周末被釋放。

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責任編輯：王明芳