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【新冠肺炎】消息：本港今日無新增源頭不明個案　連續15天無本地個案

社會 12:12 2021/06/22

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消息指本港今日無新增源頭不明個案，連續15天無本地個案。（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續放緩，消息指今日（22日）沒有不明源頭個案，下午不設疫情記者會。

衞生防護中心總監林文健表示，過去14天，累計有27宗確診個案，全為輸入個案，8宗帶N501Y、9宗帶L452R病毒株。林文健表示，數據顯示，帶L452R病毒個案有增多趨勢，本港至今錄得112宗帶L452R變種病毒的確診個案。詳情請見【下一頁

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現行防疫措施有效期明日屆滿，港府為鼓勵食肆員工接種疫苗，C類餐飲處所所有員工已完成接種兩劑並逾14天，顧客可增至75%；而D類處所的顧客可增至100%，每枱人數可放寬至12人，宴會人數可升至180人，每枱顧客最少三分之二人接種疫苗。詳情請見【下一頁

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳正怡

新冠肺炎 疫情 新冠肺炎疫情 衞生防護中心

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