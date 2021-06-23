不傷牆實用小工具　創造簡約夢想之家居

暑假是搬屋旺季，無論細屋搬大屋，還是大屋搬細屋，新環境總要面對各種佈置和收納挑戰。想減少搬屋煩惱？其實只需要幾件價錢實惠的小裝置，毋須鑽牆揼釘吵到新鄰居，更不用破壞靚靚牆身，即可DIY既靈活又高機動性的生活空間，讓每樣生活所需都手到拿來！以下就針對不同家居空間，教你無痛創造智慧Dream Home！

客廳：美感與功能兼備

客廳是一家人共享的空間，還要肩負招呼朋友的重大責任，當然要兼顧各種所需。以下介紹的置物架、掛鈎、佈置用魔術貼都採用了最新無痕黏貼技術，除了不用額外工具鑽牆釘牆，更可黏附光滑牆面或玻璃，拆除後亦不留殘膠，放心移動位置，隨時改造家居！

溫馨居室小物：

3M™無痕™簡約型格北歐風置物架，有黑色與白色可選（可承重3KG）

一個小層架，便可以展示值得紀念的照片、擺設或旅行紀念品，讓家居更溫馨，向客人放閃！層架更可90 度或180度左右上下換置架設，輕鬆創造獨一無二的擺設組合。

大頭蝦必備：

3M™無痕™簡約型格北歐風小型置物盒，有大、中、小型可選（可承重1-3KG）

假如你慣了信件鎖匙隨手亂放，電視冷氣機遙控又經常失蹤，這個置物盒簡直是度身訂造，黏貼在大門或梳化附近，方便取用又能讓空間更整潔，還可以放置小盆栽美化家居。

美學Show Off：

3M™無痕™Command無痕魔術貼

3M™無痕™油畫掛鈎（可承重2.2KG）

3M™無痕™鋸齒型相框掛鈎（可承重1.8-2.2KG）

照片、海報、藝術品、遙控，只需貼上魔術貼，便可以輕鬆上牆，經常「掛住佢」。另外還有油畫掛鈎或不同相框掛鈎，同樣採用無痕設計，方便隨心情更改室內佈置。

廚房：廚藝高手必備掛鈎

如果你問廚房哪一樣物件最常用，大概全部都是！想每件工具都手到拿來，整理得井井有條，只靠廚櫃肯定不能做到，反而要考驗你是否懂得靈活運用各種掛鈎！

入廚更得心應手：

3M™無痕™活動中型掛鈎

3M™無痕™多用途防水廚具掛架

3M™無痕™廚房防水收納架（可承重3KG）

入廚應該是一種享受，前提是廚具擺放得井井有條，除了令空間更整潔，也讓下廚時不用東翻西找。只要運用創意，各類型掛鈎還可以發揮意想不到的便利小用途！

清潔專員專用：

3M™無痕™拖把夾（可承重1.8KG）

3M™無痕™百潔布收納架

無論你是被迫或自願，大餐過後總要大有清潔案發現場。如果你也是清潔專員，一定明白令百潔布保持乾爽的專用收納架十分重要，除了防止異味和細菌滋生，洗碗都洗得開心啲！拖把夾則可以讓拖把掛牆，減少收納空間，也不會因亂放而發生意外。

浴室：防水收納好幫手

潮濕的浴室，最好當然把各種用品凌空收納，層架的黏貼功能便要經得起防水考驗，還要穩固黏貼在各種瓷磚表面，以下介紹多種用途的掛件和收納配件，足夠滿足浴室內的各種需要。

強勁承重選擇：

3M™無痕™防水花灑頭架（可承重2KG）

3M™無痕™防水三角置物架（可承重4KG）

3M™無痕™防水置物籃（可承重4KG）

坊間的花灑頭架，總要鑽牆才夠穩妥。3M™無痕™系列則用上增黏塗層，大大增加承重量，毋須額外工具輕鬆安裝，不用100元即可入手穩固又能調節角度的花灑頭，輕鬆設定理想高度！另外還有長方形和三角形設計的收納籃，靈活配合浴室空間，承重上限更達4KG，沐浴露等大容量重物都能承重。

貼心收納設計：

3M™無痕™防水多用途收納架（可承重4KG）

3M™無痕™防水抽取式紙巾架（可承重3KG）

3M™無痕™防水雙層伸縮毛巾架（可承重4KG）

3M™無痕™防水牙刷收納架（可承重4KG）

3M™有針對牙刷、紙巾、毛巾，以及多功能收納架，可按家庭需要選擇不同組合。如果地方淺窄，不妨選用多用途收納架，能同時擺放各種小物、懸掛毛巾，還有小格空間放手機，以免弄濕，非常貼心！

▲ 網上買家也肯定3M™浴室收納架的實用性。

有了以上的無痕™系列，除了佈置家居更容易，日後拆除亦不會給牆身造成損耗，CP值極高。如想入手這些小幫手，可到日本城、各大百貨公司、各大家品店，或上HKTVmall及Home Delight等網購店選購。

*請留意每件產品承重量及適用牆面, 請跟包裝指示進行安裝。

新裝修灰水/乳膠漆牆需要等候2個月時間才能安裝無痕™產品。

3M™無痕™產品資訊：

詳情：www.command.com.hk

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HKTVMALL: 3M產品一覽 | HKTVmall 香港最大網購平台

Home Delight: 無痕-收納掛鈎及膠貼 (homedelight.com.hk)

(資料由客戶提供)