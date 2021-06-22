【恐怖意外】網購兒童智能手錶突自燃　4歲女童手背三級燒傷需植皮

▲ 兒童智能手錶「嘭」一聲突然自燃，4歲女童手背三級燒傷需植皮。

不少家長為求安心，都會選購兒童智能手錶方便實時追蹤及與孩子通話，防止走失迷路。不過，內地福建一名4歲女童日前佩戴兒童智能手錶時，手錶突然自燃，導致其手背皮膚三級燒傷，需要植皮。

綜合內媒報道，事發於6月8日，4歲女童依依（化名）在外婆家與3歲的表妹玩耍，家中只有外婆一個大人。外婆指，當時突然聽到「嘭」一聲，然後就聽到依依的叫喊聲。她立即沖到房間查看，發現房間已彌漫大量濃煙，有明顯燒焦的味道，而且智能手錶不斷冒出濃煙。

依依因為驚嚇過度，哭鬧不止，不斷嘗試甩掉佩戴在左手上的智能手錶。最後在外婆的幫助下才脫掉，可惜其手其已被燒傷。

▲ 手背三級燒傷。

為減輕依依痛苦，外婆馬上用流動的自來水不斷沖孩子的手背給傷口降溫。事後依依被送往醫院治療，醫生指依依的手背屬於三級燒傷，目前已接受植皮手術，正在住院觀察。

▲ 涉事的自燃手錶。

從依依爸爸提供的相片可見，自燃的智能手錶已燒得焦黑，面目全非。他表示，手錶是依依的舅舅在網上購買的，也未曾插過電話卡。孩子覺得好看，時不時都會佩戴，但沒想到竟發生這種意外。對於手錶自燃，黃先生更是百思不得其解。

目前，黃先生已經與電話手錶的商家取得聯繫，並在協調處理相關的賠償事宜。

TOPick曾訪問皮膚科專科醫生史泰祖，他表示燒傷程度分為3級，1級為紅腫、2級為出現水疱、3級最嚴重，真皮層燒至壞死，需要植皮。皮膚科專科醫生陳厚毅亦指，三級燒傷者有機會需於深切治療部或加護病房治療，亦需以抗生素或特別抗菌敷料處理，以避免受細菌感染。

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責任編輯：羅嘉欣