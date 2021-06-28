【小學試題】小五中文名校精選試題答案　利用不同修釋手法續寫句子

▲ 小五中文名校精選試題答案。

小學生已經完成期末考試，接下來就是試後活動和暑假，家長可利用這段時間，為孩子鞏固知識，留意弱項加強練習。TOPick邀請名師設計的練習題，可助家長和孩子在家中鞏固所學、吸收新知，維持學習進度，為下學年做好準備。

以下為小五中文練習答案：

一.

1. 動靜皆宜

2. 嘗試

3. A

4. C

5. 因為琪琪專心致志地看小丑魚，忽略了身邊的事物。

6. 文中的「轉眼間」的意思是過了一段時間，但不代是一段很短的時間。原因是作者在這段過程中昏迷/暈倒，並不了解當中發生的事情。

7. 她領悟到無論發生任何事，也要提高警覺，留意身邊的人和事，避免發生意外。

二. （以下為參考答案，答案合理即可）

1. 生氣得咆哮

2. 房間仍傳出轟隆轟隆的聲響

3. 綻放笑容

4. 在書桌上談天說地

5. 風速強勁得差不多都把整個香港島都吹走了

6. 考卷的題目多得能環繞地球十個圈

7. 也不溫習功課

8. 你不知道事情的來龍去脈

9. 沒有人不畏懼我們的黃校長

10. 沒有半刻不想念香港

三.

1. 反復

2. 排比

3. 對偶

4. 暗喻

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