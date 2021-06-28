【小學試題】小五中文名校精選試題答案 利用不同修釋手法續寫句子
中小學 00:00 2021/06/28
小學生已經完成期末考試，接下來就是試後活動和暑假，家長可利用這段時間，為孩子鞏固知識，留意弱項加強練習。TOPick邀請名師設計的練習題，可助家長和孩子在家中鞏固所學、吸收新知，維持學習進度，為下學年做好準備。
以下為小五中文練習答案：
一.
1. 動靜皆宜
2. 嘗試
3. A
4. C
5. 因為琪琪專心致志地看小丑魚，忽略了身邊的事物。
6. 文中的「轉眼間」的意思是過了一段時間，但不代是一段很短的時間。原因是作者在這段過程中昏迷/暈倒，並不了解當中發生的事情。
7. 她領悟到無論發生任何事，也要提高警覺，留意身邊的人和事，避免發生意外。
二. （以下為參考答案，答案合理即可）
1. 生氣得咆哮
2. 房間仍傳出轟隆轟隆的聲響
3. 綻放笑容
4. 在書桌上談天說地
5. 風速強勁得差不多都把整個香港島都吹走了
6. 考卷的題目多得能環繞地球十個圈
7. 也不溫習功課
8. 你不知道事情的來龍去脈
9. 沒有人不畏懼我們的黃校長
10. 沒有半刻不想念香港
三.
1. 反復
2. 排比
3. 對偶
4. 暗喻
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