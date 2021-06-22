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【香港小姐2021】28位佳麗接受髮型大改造　「翻版吳謹言」王婳婳+關禮傑大女關楓馨入圍

娛樂 12:54 2021/06/22

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港姐2021有28位佳麗入圍接受變髮。（東星圖片）

由TVB舉辦的《香港小姐2021競選》經過初選及複選後，共有28位佳麗入圍。TVB會為28人安排分批到九龍塘髮型屋變髮，而昨日就先有14位佳麗到場，今日亦另有14位現身變髮。

【香港小姐2021】林作拒為冒認提名人而道歉　反指Kristen要感激：全靠我帶領

「翻版吳謹言」王婳婳。（東星圖片）

繼昨日有不少初選已成熱門的美女成功入圍後，今日現身髮型屋有「翻版吳謹言」王婳婳，她以一身黑白千鳥格連身背心裙現身，非常斯文有氣質。

此外，關禮傑女兒關楓馨（Fabienne）也成功入圍，她就簡單穿上深藍牛仔連衣裙。

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穿上間條背心，有「翻版馮盈盈」之稱的Trixie亦有現身。其他佳麗包括穿Bra top短褲配西裝外套的Kristy，及黑身連衣裙的Angel等。

昨日（21日）的入圍名單中有大熱KOL陳聖瑜（Yvette）、「翻版于淼」Fiona、是非佳麗梁允瑜（Chloe）、「翻版楊采妮」Carina、劉珍寶（Brillian）、張嘉倩（Michelle）、姜嘉琳、混血兒Jasmin、梁菁琳、連續2年參選的賴彥妤（Vivienna）及帆帆等。

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撰文 : TOPick 柴犬出動

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