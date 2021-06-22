【見字飲水】連登仔設計飲水機每半小時亮燈提示 　醫生：1小時內勿飲多於3杯水

▲ 連登仔設計水機，每半小時亮燈提自己多喝水。

飲水愈多愈好？近日有連登網民設計一部「飲水機」，每半小時有亮燈提示，提醒自己在夏天多喝水。本港有註冊中醫師指出，喝太多水有機會導致水中毒。另有放射科專科醫生指出，一小時內勿喝超過三杯水，否則可致電解質失衡，因而引發嚴重後果。

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該名連登網民表示，自己一直以來喝少水，故特意製作一部提醒自己「夠鐘飲水嘅水機」，並圖文並茂地展示這部水機。他表示，水機每半小時亮燈一次，出現「#見字飲水」字眼。他認為，只要放在檯面，就可定時提醒自己多喝水。如要加水，揭開水機蓋子，可加入約一公升水，不用因為加水經常走來走去。

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飲水過量可致中毒

本港放射科專科醫生岑承輝表示，建議每天最少喝兩公升水，但一小時內千萬不要喝三杯水，否則可致電解質失衡，因而引發嚴重後果。註冊中醫師李廣冀亦指出，喝水不是愈多愈好，喝太多可能中水毒。他解釋，過多水分會導致身體電解質失衡，當腎臟長期超出可排出的量，有機會引發低血鈉症，時間長了，可致細胞積水膨脹，大腦腦細胞水腫，嚴重的話有機會導致死亡。

李醫師表示，一日喝2公升已經很足夠，但不包括食物和水果的水分。若有尿道炎，也可以喝多些，例如3公升水。當做完劇烈運動流汗，可能每次會流失2至3公升汗水，所以必須適量補充流失的水分，我們可以透過觀察小便是否微黃，來判斷是否有缺水的情況。如果偏黃，多數因為飲水不足，要更加注意喝水了。

李醫師亦建議，每次喝水應該小口小口地喝，每次100至150cc，這樣有利五臟六腑吸收水分，透過膀胱氣化，肺的通調水道，才能把喝的水，反地深吸力運送給頭目、口腔和皮膚。他強調，喝水適量就好，大約八杯（250ml），不必追求過多。太多水氣在身體裡面，容易形成濕阻，導致津液無法輸佈，愈飲愈口渴。每杯八杯水只是一個參考，有些人要多喝一些，有些人要少喝一些。

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責任編輯：羅嘉欣