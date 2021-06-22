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【撻出愛火花】黃美琪拍寫真IG粉絲逼近十萬　《行運一條龍》小芬女長大進軍飲食業

娛樂 17:44 2021/06/22

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黃美棋拍寫真自我突破。

近日深夜重播的《撻出愛火花》，除可重溫謝霆鋒、張新悅、劉愷威、歐倩怡的花樣年華，劇中小童星黃美棋，現亦已長大，曾被視為宅男女神的Maggie，並進軍飲食業，開台式食店成女強人。

《撻出愛火花》劇中講到謝霆鋒初加入劇社時，要讓眾師兄師姐考核，其中一名「小師姐」便是當年僅8歲的黃美棋。

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曾跟多位巨星合作

童星出身的Maggie，除了曾參演多套經典電視劇《壹號皇庭IV》、《創世紀》、《陀槍師姐IV》等外，亦曾拍過不少電影，曾跟劉德華、郭富城、梅艷芳等巨星合作，而黃美棋最為人知自是《行運一條龍》中的「小芬女」，戲中她跟曾近榮、吳孟達的對手戲，至今仍常被網民回帶。

Maggie成長後，曾赴美國著名的加州大學柏克萊分校就讀，畢業後才返港發展事業，當時她亦一度被封宅男女神。

【撻出愛火花】深夜重播謝霆鋒+張新悅偶像劇　18歲霆鋒顏值不輸姜濤

進軍飲食業。（經濟日報圖片）

【明星理財】黃美棋港食店百萬元擴充一年回本　童星出身夥男友涉足台灣餐飲業【有片】

美國名牌大學畢業

現年31歲的黃美棋，近年主力主持工作，雙棲發展。前年，她更踩過飲食界大展拳腳，與友人共合資百萬，在將軍澳開設台式餐廳「大茶飯」，正式榮升老闆娘，一圓兒時夢想。

雖然在疫市下，她把餐廳的座右銘「經得起風浪先食得起大茶飯」發揮得淋漓盡致，不但堅持不裁員，去年年底更擴展業務在荃灣開分店「茶飯號」，更不足一年就回本。

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變身女強人的Maggie，近日繼續挑戰自己，在IG分享性感寫真，並留言「跳出自己嘅comfort zone」作自我勉勵，更訂下挑戰要達10萬個followe的目標，而性感相一出，現時IG粉絲已逾9.7萬，距目標不遠。

同場加映：黃美棋訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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