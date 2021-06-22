【名校媽媽】李嘉欣51歲生日甜曬全家福　10歲仔做YouTuber教打機講流利英文

▲ 李嘉欣51歲生日分享一家三口近照，可見10歲兒子長得斯文乖巧。

有「大美人」之稱的港姐冠軍李嘉欣，2008年下嫁富商許晉亨後誕下一子許建彤（Jayden），轉眼已經10歲大。今年父親節正日剛好撞正大美人51歲生日，李嘉欣繼曬出生日照後，昨日（21日）在社交平台再分享一家三口慶祝的照片，一次過食兩個蛋糕，李嘉欣留言感謝許晉亨一直相伴︰

我的生日不應該搶走你的風頭，因為你是最好的爸爸——父親節快樂！

全家福可見李嘉欣輕靠老公，抱著兒子，露出幸福笑容，許晉亨亦感到高興。至於10歲囝囝則輕輕低頭，似看著兩個蛋糕想快點吃。

網友大讚51歲的李嘉欣仍然高貴美麗，「女神真的超好看」、「女神美麗一生」，羨慕他們是「幸福一家」、「這才是生活」。

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疑從男拔轉讀國際學校

傳統名校瑪利諾修院學校出身的李嘉欣，亦安排了獨子Jayden讀傳統名校拔萃男書院附屬小學，希望他能學好中、英文，但去年有傳媒拍攝到Jayden上學，所穿校服疑似是國際學校。

李嘉欣曾強調不做虎媽，會培養兒子發展多元興趣，除了報讀勞作班，亦讓他接觸高爾夫球、攀石、冰上曲棍球、游水、滑雪和騎馬等運動。她又透露，兒子愛閱讀研究歷史，動靜皆宜。

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做YouTuber表現淡定自信

Jayden看來有多一項興趣，最近李嘉欣讓他開設YouTube頻道分享打機心得，他亦跟隨YouTuber潮流大玩ASMR（Autonomous sensory meridian response），即是靠聲音觸動人體神經，從而進行放鬆身心的治癒性片段。

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Jayden的YouTube頻道仍在起步階段，已吸引超過740人訂閱，有影片更多達2萬人收看。片中Jayden全程以流利英語講解，亦表現自信，相信做YouTuber有助Jayden提升表達能力及自信心。Jayden又為頻道開設了IG，見到李嘉欣盡like每一個post，可見她對兒子做YouTuber非常支持。

盡得李嘉欣與許晉亨遺傳的Jayden，樣子較似爸爸許晉亨，但一雙大眼卻似足媽媽李嘉欣，看來斯文乖巧，且面對傳媒鏡頭也表現淡定，曾被傳媒大讚有潛質入行，不過李嘉欣認為兒子較有潛質將來從商，但會尊重兒子的意願，讓他去做想做的事。

同場加映︰林子博及子女父親節專訪

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責任編輯︰王明芳