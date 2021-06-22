【疫苗接種】台灣2個月大女嬰吐血猝死　母親曾打疫苗及餵母乳

▲ 台灣2個月大女嬰吐血猝死，母親曾打疫苗及餵母乳。

台灣今（22日）發生首宗母親疑接種疫苗後，餵哺母乳致女嬰死亡的案例，該母親屬優先接種群組，昨日接種阿斯利康疫苗，女嬰當晚曾喝母乳，今早被發現猝死。當地專家表示，死亡原因很大機會屬自然現象，與母體是否接種疫苗無關，惟詳細死因須留待解剖確定。

台灣中時新聞網報導指，雲林縣虎尾鎮一名媽媽昨日接種完疫苗後，餵哺2個月大的女兒喝母乳，今早發現女兒沒有生命跡象，送醫證實不治。

涉案母親指，昨日下午4點注射疫苗，回家後餵了一次奶粉，晚上11點餵哺了母乳，過程間女嬰正常沒事，至今日凌晨3點發現女嬰嘴角有一沱滲血奶泡，女嬰手套完整，仰躺睡得很安穩，無掙扎現象，惟沒有生命跡象。她強調女兒出生時很健康，沒有先天性疾病。

報導引述台大兒童醫院院長黃立文表示，接種疫苗後，腺病毒會留在接種部位附近的肌肉與淋巴組織，基本上是不會感染的，就算被感染也不會馬上死亡，最大原因是嬰兒在睡眠時突然死亡，這是嬰兒從出生到一歲之間發生的自然的現象，機率是千分之一，因此從學理上來說因疫苗而死亡的機會不大。

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責任編輯：陳麗娜