【偽冒疫苗】涉藏偽冒HPV疫苗　醫療集團罪成罰款4萬

▲ 董事張維瑄（右）被裁定罪名不成立。（陳卓欣攝）

醫療集團涉藏有偽冒的「加衛苗9合1子宮頸癌疫苗」（HPV疫苗），集團及其負責人均被控管有虛假商品說明的貨品罪，經審訊後，裁判官指集團將冒牌及正牌疫苗一同儲存，是有為顧客注射的意圖，裁定集團傳票控罪罪成，被判罰款4萬元。

被告港健醫療集團有限公司及其唯一董事張維瑄（55歲）各被控一項「管有已應用虛假商品說明的貨品作售賣或任何商業或製造用途」。控罪指他們在2019年7月11日，在銅鑼灣廣場2期一單位內，管有6支九合一加衛苗疫苗，該等貨品均應用虛假商品說明「MSD」，即指明為製造的人。

裁判官裁決時指，正牌的HPV疫苗每支的鋁含量應是0.5毫克及有白色沉澱物，他接納海關關員指涉案冒牌疫苗清澈。裁判官亦接納專家供稱因生產商出錯，而致疫苗鋁含量不足0.5 毫克的可能性是極之微。

裁判官續稱，涉案6支疫苗與另外7支正牌疫苗同儲存於一個冷藏箱內，裁判官認為港健醫療集團有限公司的員工是有為顧客注射的意圖，是用作售賣或商業用途，裁定公司罪成。另裁判官認為董事張維瑄未必知道涉案疫苗是冒牌，又指張只是信任員工，若以保姆式管理員工，是超出合理水平，故裁定罪名不成立。

辯方求情時指，公司自2018年11月成立，未曾開業，而公司已一事長一智，以後會加倍小心，遭裁判官反駁「空口講白話」，最後判罰款4萬元。

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記者：陳卓欣